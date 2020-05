Eletricista é morto com tiro de escopeta no pescoço durante assalto em distribuidora

O eletricista Edmundo Silva Melo, de 21 anos, foi morto com um tiro no pescoço, na noite deste sábado (30), durante um assalto na Rodovia Ac-40, no Bairro Santa Maria, região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Edmundo estava em uma distribuidora com amigos, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Os criminosos recolheram os celulares das pessoas que estavam no estabelecimento, porém, mesmo sem Edmundo sem reagir, um dos assaltantes efetuou um disparo de escopeta no pescoço da vítima, que morreu na hora. Após a ação, os bandidos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas só pode atestar óbito a Edmundo. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares colheram informações e fizeram buscas pelos assaltantes na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

