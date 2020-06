Em Brasiléia, PM prende homem por tráfico e apreende drogas, dinheiro e arma de fogo

Um guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), estava em patrulhamento na Rua Manoel Quirino, no Bairro Leonardo Barbosa, na noite de ontem, 30 de maio, no intuito de inibir crimes contra a vida e patrimônio, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao se aproximar, a guarnição percebeu que o autor já era conhecido de outrora.

Os militares realizaram a busca pessoal no indivíduo, que estava em frente a sua casa. Foi percebido que ele já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Questionado se naquele local era algum ponto de venda de drogas, o abordado negou. Os militares, então, solicitaram o auxílio de um cão farejador para ajudar nas buscas e o homem, percebendo que não teria saída, resolveu cooperar e entregar todas as drogas que ele comercializava, dinheiro, além de uma arma de fogo.

Diante dos fatos, o homem e os produtos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia para que as demais medidas legais fossem tomadas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...