Em Assis Brasil, Petecão lança obra de ampliação do mercado municipal

Em mais uma demonstração de compromisso com o setor produtivo do Acre, o senador Sérgio Petecão destinou o valor de R$ 400 mil para reforma e ampliação da Feira do Agricultor de Assis Brasil. A obra será executada pela gestão municipal e a ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira, 17.

A benfeitoria era um sonho do pequeno agricultor Pedro Alemão, produtor antigo da região, que agora pode ver o seu desejo se tornar realidade. “Eu e outros produtores cobramos essa reforma por muito tempo. Estou muito feliz do senador Petecão ter tido a sensibilidade de garantir os recursos. Agora, teremos um espaço mais confortável para atender nossos clientes”, explicou, emocionado.

Segundo o prefeito Jerry Correia, o parlamentar tem sido um grande parceiro de Assis Brasil. “A feira estava fechada há 8 anos, graças aos recursos enviados pelo senador, adquirimos maquinários para melhorar os ramais e incentivar os produtores a voltarem a vender seus produtos no mercado. E agora, o senador também garantiu recursos para reforma. É um impacto social muito grande”, afirmou.

Para Petecão, o investimento é importante para fomentar a agricultura, turismo e geração de emprego e renda. “Isso aqui vai virar o cartão postal da cidade, uma opção para tomar café da manhã. Nós temos que animar essa feira, as pessoas tem que sentir prazer em vir aqui. Minhas palavras são de agradecimento ao prefeito Jerry por ter tido a sensibilidade de priorizar essa obra para gerar emprego e renda”, explicou.

Petecão investiu em uma frota gigantesca de maquinários para os 22 municípios do estado. Assis Brasil, já recebeu mais de R$ 2 milhões para agricultura do município. Além da ampliação do mercado municipal, foram adquiridos: tratores, beneficiadora de arroz, secador de grãos, motoniveladora, vassoura mecânica e retroescavadeira.

