Acadêmico de medicina sofre acidente com carro na BR 317 e escapa com ferimentos leves

Um jovem acadêmico de medicina, de 23 anos, sofreu um acidente na BR 317, sentido Xapuri/Epitaciolândia, quando teria perdido o controle do veículo indo capotar por várias vezes, chegando a sair da estrada.

Segundo foi apurado, o carro modelo VW/Gol pode ter dado várias capotagens até parar em pé fora da BR, além de ter uma das rodas arrancadas. Uma viatura do SAMU que se deslocava para Rio Branco, prestou os primeiros socorros ao jovem até a chegada de outra viatura acionada em Xapuri.

O jovem foi transferido para o hospital de Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros e passaria por uma tomografia, uma vez que se encontrava desorientado.

A causa do acidente seria avaliada pela PRF, e o relatório final somente após conseguir o depoimento do jovem para saber se o veículo esteve em manutenção recente, se foi falha mecânica ou humana.

O veículo foi retirado do local e levado ao pátio do Detran em Brasiléia. Não foi informado o estado de saúde do jovem até o fechamento desta nota.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp