Em Audiência Pública no Alto Acre, Deputado Eduardo Ribeiro diz que é necessário que Aleac conheça as necessidades de cada região

Na manhã desta sexta-feira 18, a Assembléia Legislativa do Estado do Acre – Aleac, esteve realizando Audiência pública em Epitaciolândia com o tema “Economia e Sociedade”, voltada aos municípios do Alto Acre (Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri).

Dos 24 deputados estaduais, 19 deles marcaram presença nesse momento histórico para a Aleac, ao proporcionar o debate mais próximo do povo com seus representantes estaduais.

Para o Deputado Eduardo Ribeiro (PSD), a avaliação dessa primeira audiência pública, é muito positiva. “É necessário que a Assembleia Legislativa de fato venha conhecer a realidade de cada região. O Alto Acre é uma região que tem um protagonismo da parte econômica do estado do Acre, e nós estamos falando de uma região de fronteira, então é muito importante a gente ouvir os empresários que geram empregos que colocaram problemas que são crônicos aqui…”, disse ele.

Outro fator levantado por Ribeiro, foi no tocante a falta de assistência técnica aos produtores rurais, por parte do poder público e que o estado pode fazer isso, assim como a situação da regularização fundiária que precisa avançar como política de governo.

A Aleac pretende fazer Audiências Públicas em todas as regionais do estado, ouvir as comunidades e fazer um relatório dessas demandas que será trabalhado com as esferas de poder, onde se pretende trazer as soluções para geração de emprego e renda no estado.

