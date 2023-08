Prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da presença do Parlamento Acreano na fronteira

Por Alexandre Lima

O prefeito anfitrião, Sérgio Lopes, destacou a importância da Audiência Pública promovida pela Assembleia Legislativa do Acre, realizada na cidade de Epitaciolândia, na sexta-feira, dia 18. Ele ressaltou a significância do evento em termos de seu potencial para beneficiar a região do Alto Acre.

O gestor municipal, Sérgio Lopes, destacou a Audiência Pública como um elo crucial entre os municípios da região e a própria Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Além disso, ele enfatizou que o evento marcava um marco importante, sendo o primeiro do seu tipo a ocorrer no município. A audiência reuniu uma variedade de participantes, incluindo executivos de instituições públicas, líderes de empresas privadas locais e representantes de entidades de assessoramento, como o Sebrae.

Durante a Audiência Pública, foram discutidas questões de grande relevância, abrangendo tópicos como transporte, alimentação, produção e desenvolvimento econômico. A duração estimada do evento foi de cerca de três horas, no mínimo, e proporcionou uma plataforma para que os presentes expressassem suas opiniões e contribuições. Os microfones estiveram abertos para promover discussões e troca de ideias entre os participantes.

Sérgio Lopes demonstrou seu compromisso com o desenvolvimento da região e com a criação de um ambiente propício para a discussão de questões cruciais. A Audiência Pública serviu como um espaço valioso para identificar desafios e oportunidades, além de explorar soluções colaborativas para impulsionar o crescimento e a qualidade de vida dos cidadãos da região do Alto Acre.

