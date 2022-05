Em Brasileia, governo assina ordem de serviço para asfaltamento de ramal e anuncia regularização fundiária do Bairro Eldorado

Como parte da agenda institucional em Brasileia, nesta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli confirmou mais investimentos do Estado que beneficiam diretamente a população do município.

Governo do Estado anunciou mais investimentos em Brasileia, nesta terça-feira, 10. Foto: Diego Gurgel/Secom

Para a comunidade do Bairro 8 de Março, o governo estadual, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), asfaltará o trecho de um quilômetro do Ramal do Nazaré, beneficiando mais de duas mil pessoas. Com investimentos de R$ 930 mil, oriundos de recursos próprios, a pavimentação está prevista para ser concluída em agosto.

“O governo tem procurado atender às principais necessidades da população e com a população de Brasileia não poderia ser diferente. Além disso, é nossa obrigação garantir o direito de ir e vir das pessoas”, argumentou o governador Gladson Cameli.

Governador falou que Estado tem a obrigação de atender às demandas da sociedade. Foto: Diego Gurgel/Secom

Francisca Elisângela da Silva mora no bairro há oito anos e conhece bem os transtornos causados pela falta de infraestrutura. A dona de casa comemorou o anúncio feito pelo governador Gladson Cameli.

“No inverno, esse ramal fica cheio de lama e prejudica muito a nossa vida. Os alunos sofrem para chegar à escola. Esse asfalto vai ser muito bom e melhorará em tudo para a gente. Só temos a agradecer”, afirmou.

Francisca Elisângela comemorou investimentos do governo do Estado no ​bairro onde mora desde 2015. Foto: Diego Gurgel/Secom

O diretor do Deracre, Petronio Antunes, falou sobre outro investimento realizado na comunidade. “A rua de acesso ao bairro estava bem precária e fizemos um serviço de tapa-buraco, que melhorou bastante a qualidade da pista”, explicou.

Regularização fundiária

Na oportunidade, o governo confirmou a regularização fundiária do Bairro Eldorado. Os títulos definitivos de propriedade contemplarão 650 famílias da comunidade.

“A previsão é que os documentos fiquem prontos e registrados em cartório dentro de três meses. Muito em breve entregaremos 199 títulos aos moradores da Vila Quixadá. Com isso, os proprietários poderão ter acesso a crédito bancário”, ressaltou Alírio Wanderley Neto, presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre).

Recursos para custear regularização fundiária do Bairro Eldorado, em Brasileia, são oriundos de emendar parlamentar do deputado estadual José Bestene. Foto: Diego Gurgel/Secom

Os recursos para custear os documentos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual José Bestene. “Com esse título, vocês podem dizer que as casas são realmente suas de fato e de direito. O governo do Estado está de parabéns por essa bela ação de cidadania”, comentou.

Até dezembro deste ano, a meta do Iteracre é entregar 849 títulos em Brasileia e outros 1.050 documentos em Epitaciolândia.

