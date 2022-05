Gladson Cameli vistoria obras de anel viário, entrega sistema de água, títulos e anuncia asfaltamento de bairro

Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da parceria para poder realizar sonhos idealizados 10 anos atrás

Em uma extensa agenda na fronteira do Estado, Gladson Cameli, cumpriu uma extensa agenda na fronteira do Acre, visitando o canteiro de obras da construção do anel viário, que tem como meta, entregar a primeira etapa no final do ano de 2022.

Logo depois, já com a companhia da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, realizaram visitas no centro de hemodiálise da Clinica dos Rins, que já está em pelno funcionamento, podendo receber até 180 pessoas por dia, graças a parceria com o governo do Acre.

Em seguida, o governador e a prefeita se deslocaram para o Bairro Nazaré, onde foi entregue oficialmente para mais de 250 famílias, o abastecimento de água potável, um sonho concretizado após 10 anos.

Logo em seguida, foi assinado o documento de regularização fundiária para moradores do Bairro Eldorado que irá beneficiar centenas de famílias e a assinatura da ordem e serviço para o asfaltamento do acesso ao Bairro 8 de Março e Nazaré.

“É um momento importante para moradores desses bairros. Quero agradecer essa parceria importante com o governo através do governador Gladson Cameli que não mede esforços para nos ajudar, além dos deputados que estão aqui que tiveram um papel importante para que esse momento acontecesse. Resumo tudo isso em uma palavra: gratidão”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

