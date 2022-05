Em Brasileia, governo reforma sede do Deracre e instala balança rodoviária

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), concluiu, em Brasileia, a instalação da balança rodoviária e a reforma do prédio da sede do órgão.

Balança rodoviária instalada na sede do Deracre em Brasileia. Foto: Ascom Deracre

“Mais um prédio recuperado na gestão do governador Gladson Cameli e que vai garantir melhorias para os serviços, bem como ajudar na execução dos nossos trabalhos prestados na regional do Alto Acre”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com o gestor, a reforma faz parte de um projeto do governo de revitalizar os espaços públicos, no intuito de garantir aos usuários mais comodidade, bem como de proporcionar maior celeridade no controle e pesagem de produtos da sede em Brasileia.

Deracre segue com trabalhos em Brasileia. Foto: Ascom Deracre

O prédio reformado dispõe de um novo estacionamento, sala de apoio, com ar condicionado, banheiro e dormitório. Além disso, o local conta com nova pintura e cobertura, calçada, meio-fio e paisagismo.

“Quem conhece essa sede percebe as mudanças no local; primeiro a reforma do prédio e agora a instalação da balança para aferir os insumos”, destaca Petronio Antunes.

Reforma da sede do Deracre marca um novo momento na gestão Gladson Cameli. Foto: Rafael Dias

A reestruturação da sede é uma forma de preservar e conservar os prédios públicos do Estado. A reforma deve beneficiar os servidores que atuam na regional do Deracre no Alto Acre, que passam a contar com uma nova estrutura.

A balança deve ser controlada por uma central computadorizada, monitorada por um colaborador do Deracre, que vai receber capacitação para o serviço. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp