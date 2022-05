Motociclista é ‘fechado’ por caçamba em Epitaciolândia e jogado fora da estrada

Acidentes vem sendo registrados com frequência nas cidades de fronteira do Acre, precisamente em Epitaciolândia e Brasiléia. O aumento de veículos nos últimos anos vem preocupando os profissionais da saúde, principalmente os socorristas do SAMU e Bombeiros.

Em alguns casos, a imprudência é o maior fator que leva a causar acidentes, as vezes fatais como já foram registrados tempos atrás. Ultrapassagens indevidas e ações erradas em questão de segundos, as vezes é tarde demais.

As avenidas Manoel Marinho Montes em Brasiléia e Santos Dumont e BR 317 com acesso a cidade de Epitaciolândia, vem registrando casos quase que diariamente. Como o caso desta quarta-feira, dia 18.

Segundo foi apurado com a equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, situado em Epitaciolândia, realizaram o resgate de um motociclista que estava na companhia da esposa na garupa, que teriam sido ‘jogados’ para fora da BR 317, próximo ao Fórum.

O homem sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna direita. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos no local e o levou para o hospital em Brasiléia, onde foi atendido e ficou em observação, podendo ser liberado a qualquer momento.

Segundo foi relatado pelo condutor da moto, a caçamba ultrapassou e teria ‘fechado’, causando o acidente. O motorista teria ficado próximo ao local, mas, com a chegada dos socorristas, se ausentou sem que desse sua versão dos fatos.

Veja vídeo reportagem com o jornalista Almir Andrade.

