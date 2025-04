Em Cruzeiro do Sul, vice-governadora Mailza defende o fortalecimento de laços entre o governo e cooperativas

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, defendeu o diálogo, a cooperação e a colaboração como ponte para construir um ambiente favorável ao desenvolvimento do Acre. Ela foi convidada para palestrar durante o evento de comemoração de 25 anos do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil – Sicoob Credisul, na noite desta segunda-feira, 7, em Cruzeiro do Sul.

Em sua fala, Mailza destacou o trabalho do cooperativismo em todo o Brasil, em especial, o do Sicoob Credisul que atua no estado desde 2013. “Fiz questão de estar aqui prestigiando esse evento que reúne pessoas empreendedoras que ajudam no crescimento econômico do Acre”.

A vice-governadora lembrou que uma das principais missões da instituição, a de promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação, “impulsiona projetos inovadores que transforma sonhos em realidade”.

Para pequenos e grandes produtores de café da região presentes no evento, Mailza lembrou que o acesso ao crédito é uma das principais demandas do setor rural. “A produção de café no Juruá é um exemplo de que essa parceria dá certo. O município se prepara para uma das maiores safras de grãos dos últimos anos. Temos sonhos, temos coragem, mas, é preciso dinheiro para transformar os negócios em grandes oportunidades com geração de emprego e renda”.

A titular da SEASDH fez questão de conhecer o trabalho social desenvolvido pela instituição no município de Cruzeiro do Sul voltado para ações educacionais e de saúde pública. “Um olhar diferenciado para quem mais precisa. Quero parabenizar os alunos da Escola Dom Pedro II que foram premiados no Concurso Cultural, assim como todos que se envolveram na campanha de doação de bolsas de sangue para salvar vidas”.

Mailza colocou o Estado do Acre à disposição da instituição financeira como uma ponte para construção de projetos sólidos onde todos tenham a oportunidade de crescer e prosperar. “Trago um abraço do governador Gladson Cameli que é filho desta terra. O Acre caminha em direção a um futuro mais promissor, dando dignidade a quem mora na cidade e no campo. Contem sempre com o nosso trabalho”, concluiu.

De acordo o gerente regional do Sicoob Credisul, Murilio Aluízio, o sistema tem 2.100 cooperados em Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos. “Ano passado tivemos R$ 282 mil de resultados, estamos com uma carteira de depósito de aproximadamente R$ 20 milhões, carteira de crédito de R$ 17 milhões e inadimplência na casa de 2%, números muito bons para a região de Cruzeiro do Sul”, disse Aluízio.























