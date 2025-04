Educação promove palestra para famílias de alunos neurodivergentes em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou nesta terça-feira, 8, uma palestra voltada para pais e responsáveis de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) que estudam na Escola Raimundo Borges. A reunião ocorreu na Central de Referência em Educação Especial, em Rio Branco.

De acordo com Maria do Socorro de Oliveira, chefe da Central de Referência, a ação busca aproximar as famílias do trabalho realizado pela Central e sensibilizar sobre as metodologias pedagógicas utilizadas no atendimento educacional especializado (AEE).

“Esse trabalho com as famílias é uma parceria para melhorar a aprendizagem e a qualidade de vida das crianças. Orientamos sobre os transtornos, os prejuízos que causam e como os pais podem fazer intervenções em casa para que a criança chegue à escola mais regulada. Falamos sobre sono, alimentação e outros fatores que impactam diretamente o desenvolvimento desses alunos”, destacou.

Ela também explicou que o serviço oferecido pela SEE não se limita à figura do mediador. “O atendimento educacional especializado envolve a sala de recursos e o trabalho coletivo de toda a equipe escolar. É importante que as famílias conheçam isso”, enfatizou.

Compreensão dos transtornos

A ação teve impacto entre os pais, como no caso de Keilla de Azevedo, mãe do pequeno Marcelo Arthur, de 7 anos, que está em processo de diagnóstico de TEA. Ela relata que a iniciativa da secretaria foi essencial para compreender melhor as necessidades do filho e buscar o suporte adequado.

“Antes, eu não sabia como lidar, ninguém nos orientava. Agora, com o apoio da escola e da Central, meu filho já mostra uma grande evolução. Ele já lê, já se desenvolve mais sozinho, e isso é fruto desse acompanhamento conjunto. Eu me sinto mais segura como mãe”, relatou emocionada.

A palestra faz parte de uma série de atividades promovidas pela SEE para fortalecer a educação inclusiva no estado. A expectativa é de que mais escolas sejam contempladas com ações semelhantes, promovendo um ambiente educacional mais acolhedor e eficiente.

Central de Referência em Educação Especial

Com uma abordagem multidisciplinar, a Central de Referência em Educação Especial tem sido um marco no atendimento aos alunos das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino em Rio Branco. A unidade é responsável por oferecer diagnósticos e encaminhamentos precisos para estudantes que necessitam de apoio específico, abrangendo condições como deficiência intelectual, TEA, altas habilidades/superdotação, transtornos de aprendizagem, TDAH e transtornos do processamento auditivo central.

A equipe multiprofissional é formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogos e assistentes sociais. O trabalho desenvolvido possui caráter pedagógico, voltado à avaliação e suporte educacional dos alunos.











