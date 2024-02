Em Feijó, Alan Rick celebra a filiação de ex-deputado Cadmiel ao União Brasil

Cadmiel chega como o pré-candidato do partido à prefeitura do município. Delegado Railson Ferreira também participou do evento

Nesta sexta-feira, 23, o senador Alan Rick, presidente do União Brasil Acre, prestigiou a filiação do ex-deputado estadual Cadmiel Bonfim à sigla em Feijó. Cadmiel chega como pré-candidato do partido à prefeitura do município e já demostrou capacidade de aglutinar forças. Além da presença do delegado Railson Ferreira, outro pré-candidato à prefeitura do município, também estiveram presentes o presidente estadual do Republicanos, Deputado Federal Roberto Duarte, os representantes municipais do PSDB, Luciano Machado, do Solidariedade, Mário Célio e do PP, Nogueira.

Pelo União Brasil também compareceram o secretário geral do União Brasil Acre, Deputado Federal Fábio Rueda, o tesoureiro estadual, Jairo Cassiano, os representantes municipais da sigla Edmar Rodrigues e Claudélio Bonfim, e o representante do deputado federal Coronel Ulysses, Erivelton Ximenes.

A população também compareceu. O auditório do Centro Educacional de Feijó (CEDUP) ficou lotado.

“Estou muito feliz nesse momento, quero agradecer ao Senador Alan Rick, ao Fábio Rueda, ao Roberto Duarte, que foi meu colega de parlamento, e dizer muito obrigado por eles estarem aqui neste momento tão especial, que é o primeiro degrau, né? A caminhada tá só começando e a propriedade é transformarmos a realidade do nosso município.” – disse o mais novo filiado e pré-candidato do União Brasil.

O senador Alan Rick demonstrou a felicidade de agregar o ex-deputado estadual ao partido. “Cadmiel é uma liderança reconhecida aqui de Feijó e estamos muito felizes por ele ter aceitado o nosso convite e agora faz parte deste grupo que trabalha pelo bem do povo do Acre. Feijó só tem a ganhar com o que estamos construindo aqui.” – disse.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp