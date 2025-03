Em novo desafio do Jarude, alunos do Serafim Salgado garantem investimento de R$ 50 mil

ASSESSORIA

A Escola Serafim da Silva Salgado, localizada na Baixada da Sobral, recebeu um importante reforço para suas atividades esportivas. O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) realizou a entrega, nesta terça-feira (25), de materiais esportivos adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil, fortalecendo especialmente os times da instituição, que possuem um histórico de vitórias em suas participações nos Jogos Escolares.

Entre os itens entregues estavam bolas de futsal e handebol, três diferentes tipos de uniformes para os times, redes para as traves de futsal, além de coletes para treino.

A entrega do material aconteceu com mais uma edição do “Desafio do Jarude”, uma dinâmica interativa envolvendo os alunos e a equipe escolar. Para garantir os novos equipamentos, três alunos foram desafiados. Dois deles precisavam acertar um chute ao gol após girarem dez vezes com a cabeça apoiada em um cabo de vassoura. O terceiro deveria acertar um arremesso de handebol. Caso errassem, haveria uma segunda chance com perguntas específicas respondidas por outros dois alunos e por uma professora da escola.

Miguel, o primeiro participante, mostrou talento e garantiu a primeira parte do material sem dificuldades. O segundo também teve sucesso, e o terceiro aluno elevou o nível do desafio: precisou rodar 15 vezes e acertar um arremesso de handebol. Apesar do desequilíbrio, ele conseguiu acertar com precisão, garantindo a totalidade dos materiais esportivos.

Mas o grande desafio ficou para o diretor da escola, Juscelandio Trindade. Jarude anunciou que, se ele acertasse o gol após 15 voltas, mais R$ 30 mil seriam destinados à escola. Para a alegria da torcida, Juscelandio não decepcionou e marcou o gol, elevando o total de investimentos para R$ 50 mil.

