Noticias da Fonteira

Acre

Em parceria com a Ufac, governo inaugura TV Nova Aldeia e anuncia reforma da sede da Rádio e TV Aldeia em Rio Branco

out 10, 2025


Ampliando a comunicação pública, na tarde desta quinta-feira, 9, o governo do Acre, em comunhão com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), celebrou a inauguração da TV Nova Aldeia. A solenidade, realizada na capital Rio Branco, marcou o retorno do estado à Rede Nacional da TV Brasil após sete anos de ausência.

Cerimônia de inauguração foi realizada no Teatro Universitário da Ufac e contou com a presença de profissionais de comunicação do Estado. Foto: Diego Gurgel/Secom

Com investimento de R$ 1,25 milhão em recursos próprios, a emissora entra no ar com um novo transmissor de 3 mil watts de potência, garantindo mais alcance e qualidade de sinal. O canal poderá ser sintonizado no 2.1 digital, transmitindo a programação nacional da TV Brasil e, em breve, conteúdos regionais produzidos no Acre.

Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da sede da Rádio e TV Aldeia, entre a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e a Secretaria de Obras Públicas (Seop). A revitalização, avaliada em R$ 398 mil, contempla a modernização do prédio histórico da Fundação Aldeia, oferecendo novos estúdios e infraestrutura adequada aos profissionais da comunicação pública.

Revitalização será realizada com recursos próprios do Estado, reforçando o compromisso do governo com a comunicação. Foto: Diego Gurgel/Secom

Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou a importância da reativação da emissora e das parcerias que tornaram o projeto possível. “Hoje é um dia histórico para a comunicação pública do Acre. A TV Nova Aldeia simboliza a união de esforços para devolver aos acreanos uma emissora pública moderna e comprometida com a nossa cultura e identidade”, afirmou o governador.

Em seu discurso, o governador parabenizou Nayara Lessa e Silvânia Pinheiro, as quais estabeleceram a parceria com universidade. Foto: Diego Gurgel/Secom

Camelí também ressaltou o investimento na reforma da sede da Rádio e TV Aldeia e o papel da emissora como espaço de formação e cidadania. “Com a retomada da TV e a reforma da sede, reafirmamos nosso compromisso com a democratização da informação e com o fortalecimento da comunicação pública. A Nova Aldeia será um espaço de aprendizado, cidadania e valorização do nosso povo”, concluiu.

A titular da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, ressaltou a dimensão histórica do momento: “Fazer parte desse resgate é emocionante e foi uma vitória construída por várias mãos. A Nova Aldeia será um espaço de produção de conteúdo que vai fortalecer a nossa cultura e a nossa gente. É mais uma conquista da política de comunicação do governador Gladson Camelí, que vem reestruturando todo o Sistema Público de Comunicação acreano”.

“Esse é um momento de gratidão pelos servidores e um exercício de democracia, alavancando a comunicação pública de qualidade”, destacou Nayara Lessa. Foto: Diego Gurgel/Secom

Ela lembrou que o projeto é resultado de um processo de revitalização iniciado em 2019: “Desde o início da gestão do governador Gladson, implementamos várias ações de reestruturação como as reformas das rádios, compra de equipamentos e veículos, recuperação da sede da Secom e da Rádio Difusora. Faltava a retomada da TV, um veículo muito simbólico para a nossa história. Hoje, com apoio da Ufac e do governo federal, conseguimos tornar isso realidade.”

Conhecido como amigo da comunicação, Gladson Camelí priorizou a reestruturação da comunicação pública acreana. Foto: Diego Gurgel/Secom

Representando a EBC, a gerente da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), Gracielly Bittencourt, celebrou o reencontro do Acre com a rede nacional. “Considerávamos esse projeto prioritário, porque prezamos por informação de qualidade. Nossa programação é voltada para a cultura e a educação, não incentiva o consumo e busca valorizar o que é do povo. Fazia muita falta ver a cara e ouvir a voz do povo acreano na TV Brasil. Bem-vindos de volta à nossa tela.”

“Vida longa à TV Nova Aldeia”, celebrou Gracielly ao encerrar seu discurso. Foto: Diego Gurgel/Secom

Já o assessor de Comunicação da Ufac, Gilberto Lobo, enfatizou a importância da parceria com o Estado para a reativação do sinal e o papel formativo da emissora. “O governo cedeu espaço e infraestrutura para que pudéssemos reativar o sinal. A grade de programação será dividida, contando com produções do governo e da universidade”.

Lobo aponta a TV Nova Aldeia como um espaço rico para o aprendizado e crescimento de muitos profissionais. Foto: Diego Gurgel/Secom

Lobo destacou ainda que a TV volta a ser também um campo de estágio e formação para os estudantes de jornalismo da Ufac: “A TV Nova Aldeia será um espaço de aprendizado, pesquisa e experimentação. Queremos formar profissionais mais completos, éticos e conscientes do papel social da comunicação pública.”

A jornalista Celis Fabrícia, que acompanhou a trajetória da TV Aldeia desde 2004, destacou a emoção de ver a emissora renascer. “Estou muito feliz em ver a TV retornar, agora digitalizada, com uma nova roupagem, voltando a ser uma emissora pública de alma acreana, feita com o Acre, pelo Acre e para o mundo.”





The post Em parceria com a Ufac, governo inaugura TV Nova Aldeia e anuncia reforma da sede da Rádio e TV Aldeia em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Alunos-oficiais da PM doam sangue e se cadastram como doadores de medula em apoio à colega com leucemia

out 9, 2025
Acre

Vice-governadora Mailza acompanha sorteio de 100 unidades habitacionais em Xapuri

out 9, 2025
Acre

Revitalização do Palácio Rio Branco entra na fase final de execução

out 8, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Em parceria com a Ufac, governo inaugura TV Nova Aldeia e anuncia reforma da sede da Rádio e TV Aldeia em Rio Branco

10/10/2025 Frankly
Acre

Alunos-oficiais da PM doam sangue e se cadastram como doadores de medula em apoio à colega com leucemia

09/10/2025 Frankly
Fronteira

Prefeito de Brasiléia parabeniza produtoras acreanas que estão na Itália divulgando café produzido no município

09/10/2025 Frankly
Política

Projeto de lei do Coronel Ulysses ganha destaque nacional ao propor penas mais severas para crimes contra agentes de segurança

09/10/2025 Frankly