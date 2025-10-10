Noticias da Fonteira

Acre

Governo do Acre transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para a sexta-feira, 31

out 10, 2025


Por Maria Lídia Souza

O governo do Acre, por meio do Decreto nº 11.768, publicado nesta sexta-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE), transfere o ponto facultativo do Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, terça-feira, para o dia 31 de outubro, sexta-feira.

Durante o feriado, os serviços essenciais, como saúde e segurança permanecerão disponíveis à população. As unidades de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e outros setores especializados funcionarão normalmente.

Na área de segurança, delegacias especializadas, como as de Flagrantes, Investigação Criminal e da Mulher também estarão em operação, garantindo atendimento contínuo à comunidade durante o feriado.

As demais atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro.

