Em reunião com secretariado de governo, Gladson Camelí reafirma compromisso com o ‘ano do executar’ e destaca momento de grandes investimentos em infraestrutura e avanços sociais

O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, reuniu nesta segunda-feira, 14, em Rio Branco, todo o secretariado estadual e presidentes de autarquias para alinhar metas e reforçar o compromisso com o “ano do executar”. A reunião estratégica, realizada no auditório da Biblioteca Pública Estadual, marcou o início de uma nova fase da gestão, com foco total em entregas concretas e no desenvolvimento social e econômico do Acre de forma sustentável.

“Estamos no ano de executar. É hora de acelerar obras, transformar ideias em realizações e mostrar resultados para a população. O comando da gestão permanece sob a minha responsabilidade até o último dia do meu governo, e cada secretário precisa estar comprometido com esse propósito”, afirmou o governador Gladson Camelí.

Ele destacou, ainda, que o momento exige menos agendas internas e mais presença nas frentes de trabalho, garantindo a execução de obras e serviços essenciais para o povo acreano.

Durante o encontro, Camelí reforçou a importância da comunicação institucional alinhada com a Casa Civil e a Secretaria de Comunicação (Secom), mantendo o foco nas ações que impactam positivamente a vida da população. “Estamos investindo para transformar o Acre, e isso precisa ser comunicado com responsabilidade e estratégia. Nosso foco é o progresso”, completou.

A vice-governadora Mailza Assis também destacou o papel de cada integrante da equipe no processo de transformação do estado. “Este é o momento de união, de arregaçar as mangas e mostrar que somos um time comprometido com o futuro. Os investimentos que estamos realizando vão gerar emprego, renda e mais dignidade para o nosso povo”, afirmou.

Transformando o Acre

O governo do Estado está executando um amplo programa de investimentos públicos que ultrapassa os anos de 2025 e 2026, abrangendo setores fundamentais como saúde, infraestrutura urbana, mobilidade, segurança, cultura e educação. O objetivo é claro: modernizar o Acre, gerar oportunidades e garantir mais qualidade de vida à população.

Entre as obras de destaque estão a construção da Nova Maternidade de Rio Branco (Etapas I e II), com investimentos de R$ 104,5 milhões, ampliando a capacidade de atendimento às gestantes e recém-nascidos; a 1ª Fase do Arco Metropolitano de Rio Branco, no valor de R$ 76 milhões, que promete desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade na capital; a urbanização da Orla da cidade (R$ 24,9 milhões), fortalecendo o turismo e o lazer urbano; reformas e ampliações de hospitais, como o João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (R$ 6,6 milhões), e de espaços culturais como o Teatro Plácido de Castro (R$ 3,6 milhões), resgatando o orgulho acreano.

Além disso, está prevista a pavimentação e revitalização de vias urbanas em cidades como Acrelândia, Sena Madureira e Rio Branco (R$ 12,1 milhões), e a construção e ampliação de escolas indígenas (R$ 9,5 milhões), reforçando o compromisso com a educação e a valorização da diversidade cultural.

Com planejamento, união e foco na execução, o governo do Acre reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do estado, transformando obras em oportunidades e assegurando um futuro melhor para todos os acreanos.

