Governo do Acre realiza 20ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública

Com objetivo de aperfeiçoar os profissionais e ampliar a segurança da população, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou nesta segunda-feira, 14, a 20ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), na Cidade do Povo, em Rio Branco.

“Essa capacitação é muito importante, são conhecimentos fundamentais e indispensáveis para esses profissionais. A edição será realizada na Cidade do Povo, para trazer mais do sistema integrado para a região”, destacou o secretário adjunto da pasta, Evandro Bezerra.

Com 40 profissionais de segurança, a edição tem a presença dos alunos-soldados do Corpo de Bombeiros (CBMAC). O comandante da corporação, Charles Santos, destaca a importância dos conhecimentos para os bombeiros militares: “É uma oportunidade essencial para vocês, que ainda estão em formação, são conhecimentos para o aperfeiçoamento do profissional”.

Na ementa do curso, disciplinas como: APH tático, Técnico de Algemação, Armamento, Munição e Tiro, Sobrevivência Policial, Abordagem a Veículos e Pessoas; entre outras.

O Coisp é promovido pela Sejusp e simboliza o compromisso do governo do Estado em fortalecer a segurança no Acre.

