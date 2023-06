Em TO, Tadeu Hassem participa de encontro com deputados de nove estados e discute regularização fundiária, emprego e renda no AC

A fala aconteceu na quarta edição da Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, realizado em Palmas (TO)

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) está em Palmas (TO) participando da IV Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, que acontece na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto).

O encontro reúne diversos parlamentares das Assembleias Legislativas que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Mato Grosso.

Tadeu, que é líder do Republicanos na Aleac e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), discursou durante o evento e destacou dois temas importantes: a regularização fundiária, e a geração de emprego, trabalho e renda — dois temas amplamente discutidos no encontro.

“Tive o prazer de falar da importância da nossa Amazônia Legal, nossa riqueza, nosso povo, e de como precisamos estar unidos para proteger e cuidar do que é nosso. Falamos também de regularização fundiária, aspectos legais, da riqueza do nosso estado e do nosso povo”, afirma.

Para Tadeu, encontros como esse são importantes, mas as ações precisam ser colocadas em prática. “É hora de, verdadeiramente, exercer nosso papel na prática, para que possamos despontar para todo o Brasil como exemplo, aliando a preservação e o cuidado com as pessoas. E só conseguimos isso discutindo as políticas de preservação aliada com a preocupação em gerar emprego, trabalho e renda para nosso povo”.

Participam também do encontro os deputados acreanos Michelle Melo (PDT); Marcus Cavalcante (PDT); Gene Diniz (Republicanos); Clodoaldo Rodrigues (Republicanos); Whendy Lima (União Brasil); Gilberto Lira (União Brasil); Afonso Fernandes (PL) e Arlenilson Cunha (PL).

Sobre o Parlamento Amazônico

Esta é a quarta edição da Reunião ampliada do Parlamento Amazônico, realizada na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). O encontro acontece no Plenário da Casa, reunindo diversos parlamentares da Região Norte e deputados do estado do Mato Grosso, que também integram o bloco.

Entre as pautas discutidas estão a regularização fundiária, o licenciamento ambiental, exploração mineral, e a geração de emprego e renda, na região amazônica.

O Parlamento Amazônico foi estabelecido pela Declaração da Amazônia, de 1989. A intenção era criar um órgão regional parlamentar que pudesse assegurar a ação conjunta e concertada para a preservação dos direitos da Amazônia e para a promoção do desenvolvimento na região.

Depois de quase dez anos de inatividade, foi retomado no final de 2020 e teve reuniões remotas em 2021. Reúne parlamentares das Assembleias Legislativas que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Mato Grosso. (Com Unale)

