Em Xapuri, governo entrega revitalização do Hospital Epaminondas Jácome e anuncia projeto de nova unidade de saúde

Em Xapuri, o governador Gladson Cameli realizou a entrega da revitalização do Hospital Epaminondas Jácome nesta segunda-feira, dia 21. Com um investimento de R$ 343 mil, a cerimônia marca a conclusão da manutenção predial da instituição.

Investimento no hospital foi de R$ 343 mil.

Construído nos anos 60, o hospital de Xapuri é tombado como patrimônio histórico, mas está localizado em uma região alagadiça. Durante a enchente deste ano, a unidade quase foi atingida pela cheia do Rio Acre, levando a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a realocar todos os atendimentos, pacientes, servidores e equipamentos temporariamente para uma unidade local da Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a prefeitura.

Assim, o governo aproveitou a situação para realizar uma ampla reforma na unidade, incluindo a troca do forro, pintura, telhado, piso, além de medidas preventivas e corretivas após a alagação.

Governo reformou toda a estrutura, garantindo melhores atendimentos e conforto.

Com essa entrega, o governo do Acre continua a fortalecer todas as unidades de saúde do Estado, visando melhorar a qualidade do atendimento e o conforto dos servidores. No entanto, para o governador Gladson Cameli, isso é apenas um pequeno passo nos investimentos que Xapuri irá receber.

“Devemos pensar grande e trabalhar unidos. Hoje entregamos a recuperação desse hospital, que é minha responsabilidade pelo bem da população. No entanto, o Executivo não pode agir sem apoio, e estamos colaborando com a União, a prefeitura e outras instituições. Nos próximos dias, emitiremos 900 títulos definitivos de propriedades aqui na cidade, melhoraremos ramais, a Estrada da Variante, a Ponte da Sibéria e iniciaremos um investimento de R$ 14 milhões para a construção do novo hospital de Xapuri”, anunciou o governador.

Para o governador, esse é apenas o início de um grande momento para Xapuri.

A inauguração também contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, que enfatizou a importância do apoio para garantir que os serviços de saúde na cidade não fossem interrompidos.

“Tivemos uma situação delicada, em que precisamos realocar equipes, pacientes e equipamentos sem saber ao certo se haveria uma inundação. Portanto, também agradeço à equipe da Defesa Civil, à Ufac e à prefeitura por sua parceria. No entanto, esse foi o ponto de partida para o projeto do novo hospital de Xapuri, cuja construção começará no próximo ano. Isso é apenas o começo; há muito mais por fazer”, destacou o secretário.

O secretário Pedro Pascoal fez um agradecimento às parcerias.

O evento foi marcado pelo simbolismo da entrega da renovação predial e pelo compromisso renovado de fornecer serviços de saúde de qualidade à população de Xapuri e arredores. Para o prefeito Bira Vasconcelos essa entrega é resultado da união de esforços.

“Essa parceria veio em um momento oportuno. Tomamos medidas preventivas e transferimos o hospital para evitar qualquer risco de perda e garantir que a população não ficasse sem serviços hospitalares. Aqui não há divisões políticas; temos parcerias para o desenvolvimento de Xapuri e vamos priorizar o que é melhor para anossa população”, enfatizou.

O deputado estadual Manoel Moraes também esteve presente no evento.

