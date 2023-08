Prepare o tereré – Acre pode enfrentar onda de calor de quase 40°C nos próximos dias

Por Contil Net

O termômetro do Acre pode chegar à 40°C com a onda de calor

Uma onda de calor está prevista para atuar pelo menos até sábado (26). Segundo análises dos meteorologistas, a onda tem potencial para provocar recordes de temperatura.

A partir desta terça-feira (22), de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil, inclusive no Acre. Durante os 21 primeiros dias do mês já foram observados picos de calor pelo Brasil.

A previsão de calor para o Acre é de 38°C. Na Região Norte são previstos volumes de chuva maiores que 30 milímetros (mm) no noroeste do Amazonas. Nas demais áreas, como no Pará, Amapá e Tocantins haverá predomínio de tempo seco.

O destaque da previsão é que a elevação dos termômetros vai ocorrer simultaneamente em vários estados de diferentes regiões e com valores ainda mais altos.

