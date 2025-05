Emenda do senador Alan garante realização de exames de BERA a crianças com suspeita de autismo e dificuldades auditivas

Recurso de R$ 4 milhões já está ajudando a reduzir a fila de espera pelo exame

Mais de 100 crianças acreanas já foram beneficiadas com o exame de BERA, importante para a investigação de perdas auditivas e para o diagnóstico diferencial em casos de suspeita de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento.

Os atendimentos começaram no dia 12 de abril e estão sendo realizados no Centro Universitário Uninorte, graças a uma emenda parlamentar de R$ 4 milhões destinada pelo senador Alan Rick (União Brasil/AC). O recurso custeia a atuação de profissionais contratados pela Secretaria de Estado de Saúde, que executa a ação em parceria com a instituição de ensino.

A ação tem como objetivo reduzir a fila de espera por esse tipo de procedimento, considerado um dos mais importantes para identificar causas de atraso na fala e dificuldades de comunicação em crianças.

Segundo a fonoaudióloga Valéria Botoni, o exame de BERA (Audiometria de Tronco Cerebral) permite detectar perdas auditivas que muitas vezes estão associadas aos sintomas do espectro autista.

“O BERA é fundamental para um diagnóstico diferencial, principalmente em crianças com suspeita de autismo. Ele ajuda a verificar se o atraso na fala está relacionado a uma perda auditiva, o que orienta o tratamento mais adequado desde cedo”, explica.

Elisandra dos Santos, mãe do pequeno Enzo, de 6 anos, relata que aguardavam o exame há quase dois anos.

“O médico pediu o BERA em setembro de 2023. Foi um ano e oito meses esperando. Estou muito grata ao senador Alan Rick por essa ajuda tão importante para nossas crianças”, relatou emocionada.

A dona de casa Gelzivania Pereira dos Santos, de 24 anos, veio de Epitaciolândia pra que o filho Paulo Sérgio, de 7 anos fizesse o exame.

“Desde pequeno eu percebi que o comportamento dele era diferente. Só brincava com rodinhas, era seletivo com a comida, não falava como as outras crianças. Então comecei a investigar. O médico passou esse exame porque com 7 anos ele ainda não fala direito. Esperei um ano e seis meses e enfim conseguimos. Agora, com essa emenda, estamos tendo a chance de saber o que ele tem e buscar o tratamento certo. Sou muito grata ao senador Alan Rick por estar se preocupando com isso. Tem muita criança em situação ainda pior que o meu filho. Esse recurso vai fazer diferença na vida de muitas famílias.”

De acordo com Samuel Jardim, gerente de serviços de saúde da Uninorte a fila de espera por esse exame tem cerca de 4 mil crianças, mas, com o recurso que viabilizou a parceria, ela já está diminuindo.

“Nesse um mês, já fizemos mais de 500 atendimentos gerais, sendo 119 apenas com o exame de BERA. Número que crescerá ainda mais nas próximas semanas”, afirmou.

O senador Alan Rick celebrou os primeiros resultados da iniciativa e reforçou seu compromisso com a inclusão e a saúde pública de qualidade.

“Nosso mandato trabalha para transformar realidades. Investir na saúde das nossas crianças é investir no futuro do Acre. Quanto antes todas as necessidades delas forem identificadas, mais rápido elas podem receber as terapias adequadas e isso é necessário para que elas vençam todos os desafio e desenvolvam todas as habilidades necessárias para uma vida saudável”, pontuou.