A convite de Nicolau Júnior, senador Alan Rick cumpre agenda na ALEAC e reforça urgência na reconstrução da BR-364

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) participou, nesta segunda-feira (19), de agenda na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) a convite do presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior. O encontro faz parte da mobilização em torno da Caravana da BR-364, iniciativa do deputado para chamar atenção sobre a situação crítica da principal rodovia que liga o Acre ao restante do país.

Durante a visita, o senador retribuiu o gesto, convidando Nicolau a acompanhá-lo em uma agenda, na próxima semana, em Brasília com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão. O objetivo é solicitar celeridade na licitação dos primeiros 200 km da reconstrução da BR-364, inicialmente prevista para abril, mas agora adiada para julho.

“Essa reconstrução da BR-364 é uma bandeira que une o Acre. No dia 1º de março de 2023, toda a bancada federal, a Assembleia Legislativa, os prefeitos e o governo do estado estivemos reunidos com o ministro Renan e conseguimos pactuar a inclusão da BR-364 no plano nacional de reconstrução de rodovias e seguimos pressionando”, destacou Alan Rick.

O senador ressaltou que o atraso no processo licitatório preocupa, pois compromete o cronograma de obras e o aproveitamento do verão amazônico. “Nosso pedido ao ministro é que antecipe o processo para o início de junho, para que as obras comecem ainda neste verão. Não adianta mais ‘enxugar gelo’. A estrada precisa ser reconstruída, com um novo projeto de engenharia que é o macadame hidráulico”, reforçou.

Nicolau prontamente aceitou o convite do senador para estar em Brasília e o parabenizou pelo trabalho.

“É muito bom ter um senador aqui na Casa do Povo. O Alan trouxe notícias importantes, como essa preocupação com a licitação da BR-364, que ainda não aconteceu e precisamos apertar. Ele, como coordenador da bancada, está cobrando lá em Brasília pra que isso aconteça logo, porque o verão já começou e a estrada precisa ser reconstruída. Convidei ele pra participar da nossa caravana, e ele também me convidou pra estar em reuniões com o ministro e o DNIT na próxima semana. O importante agora é o Acre se unir. A Assembleia vai estar sempre à disposição. Foi um prazer receber o senador aqui e quero parabenizar pelo brilhante mandato que ele vem fazendo em Brasília”, declarou Nicolau Júnior.