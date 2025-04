Emendas de Alan Rick viabilizam novas obras em Epitaciolândia

Em agenda em Epitaciolândia, neste sábado (12), o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito Sérgio Lopes assinaram as ordens de serviço para a construção da cobertura da quadra poliesportiva do bairro Pôr do Sol e do prédio da Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). As obras serão executadas pela Prefeitura, com R$ 800 mil de emendas parlamentares destinadas pelo senador.

A quadra do bairro Pôr do Sol, já construída com recursos indicados por Alan Rick, agora receberá cobertura, ampliando sua funcionalidade e conforto para a comunidade. Assim que concluída, a estrutura será utilizada para diversas atividades esportivas, culturais e religiosas. O senador também anunciou para este primeiro semestre o início das atividades da Escolinha de Futebol do Léo Moura — projeto socioesportivo presente em diversos municípios acreanos, com funcionamento custeado por emendas do parlamentar. A iniciativa, que une esporte, disciplina e cidadania, será implantada e mantida também em Epitaciolândia.

Outra novidade anunciada foi a aquisição de um ônibus de apoio às atividades esportivas do município, viabilizado por meio de uma emenda de R$ 800 mil. O veículo será usado para o transporte de atletas e estudantes, mas também beneficiará mães de reeducandos, oferecendo transporte gratuito até a capital para visitas aos filhos em unidades prisionais.

O presidente da AMPEB, pastor Mário Gilson, disse que a assinatura da OS representa a realização de um sonho para os líderes religiosos da região. “Será a primeira sede física da AMPEB, associação que une pastores de Epitaciolândia e Brasiléia, e que agora terá um espaço para desenvolver ações sociais, culturais e de planejamento das igrejas em unidade. Agradecemos ao senador Alan Rick, que foi sensível à nossa causa e nos abençoou com essa emenda, e ao prefeito Sérgio Lopes, que também tem valorizado o trabalho das igrejas, que resgatam vidas por meio da palavra de Deus. Estamos felizes, agradecidos e orando para que Deus continue abençoando essa parceria que tem dado tão certo”, completou.

“Nosso mandato tem trabalhado para garantir qualidade de vida à população e promover a cidadania por meio de ações concretas. Esporte é ferramenta de inclusão social, e estamos comprometidos em levar oportunidades para todos os municípios do Acre”, afirmou o senador.

As novas obras se somam aos mais de R$ 4,3 milhões já investidos apenas na saúde de Epitaciolândia e a recursos destinados para agricultura, conectividade rural, regularização fundiária e infraestrutura urbana, reforçando o compromisso do senador Alan Rick com o desenvolvimento integral da região.

