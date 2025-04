“Estamos atendendo com mais qualidade”, diz médico da Unidade Mista de Acrelândia após reforma viabilizada por emenda do senador Alan Rick

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Nesta sexta-feira, 11, durante visita a Acrelândia, o senador Alan Rick (União Brasil) fez questão de retornar à Unidade Mista de Saúde do município, que vem passando por um importante processo de reforma e ampliação viabilizado por recursos emenda de R$ 2,5 milhões destinada pelo parlamentar. A primeira etapa da obra já foi concluída e está em pleno funcionamento. A segunda etapa também já teve início e segue em execução.

“Atendemos aqui a uma demanda antiga dos servidores da Unidade e da população de Acrelândia. Essa obra é um sonho coletivo e destinamos o recurso em 2015, quando eu ainda era deputado federal, para concretizá-lo. Agora, seguimos cobrando agilidade do governo estadual para a conclusão da segunda etapa. Saúde não pode esperar e o nosso povo merece o melhor”, afirmou o senador.

Na área já entregue, estão em funcionamento setores essenciais como cozinha, salas de medicação e curativos, consultório, sala de parto, enfermarias feminina, masculina e pediátrica (com leitos de internação), além da sala de raio-X.

Visivelmente emocionado, o ex-diretor da Unidade, que segue atuando como médico no local, Dr. Raphael Lemos, relembrou a época em que recebeu o senador, então deputado federal em visita à Unidade, momento em que pediu por melhorias.

“Na época, ele me ligou, dizendo que ele teve um sonho com Acrelândia, um sonho de uma saúde melhor, mais humana. Esteve aqui visitando, viu a necessidade, e era logo cedo quando me ligou e falou: ‘Rapaz, todo o restante do recurso que eu tenho pra saúde do Estado eu vou mandar pra Acrelândia’. E esse sonho está sendo realizado. A primeira etapa foi entregue e, com isso, nós estamos podendo prestar um serviço de melhor qualidade à população. Eu fico até emocionado porque nós passamos tantas dificuldades aqui na época da Covid, tivemos tantas dificuldades aqui no atendimento. Muito obrigado ao senador Alan”, concluiu emocionado.

A diretora da unidade, Islândia Soares, também destacou os avanços já percebidos na rotina da equipe e no atendimento à população. “Melhoramos o atendimento, ampliamos os leitos e já conseguimos oferecer diagnósticos mais precisos, com mais estrutura. A sala de parto, que antes era improvisada, agora está adequada. Estamos recebendo o retorno positivo da população e dos servidores, que passaram a trabalhar com mais qualidade”, afirmou.

A segunda etapa da obra, já iniciada, prevê novas ampliações, como a remodelagem de espaços para proporcionar maior conforto aos pacientes, além da ampliação da sala de parto.

Visita à Câmara e à prefeitura

O senador também esteve na prefeitura onde se reuniu com o vice-prefeito Graia e a equipe da gestão municipal, líderes do União Brasil local e outras lideranças da região.

De lá, foi à Câmara de Municipal onde falou sobre o trabalho realizado pelo município e ouviu demandas da população trazidas pelos vereadores. O encontro foi conduzido pelo presidente da casa, vereador Dr. Vitor Martineli. Também participaram a vereadora Rosa do Eurico (União), primeira secretária da Câmara Municipal, os vereadores Jerson Corrêa (PDT), Rozeno Melo (Republicanos), Cleuson de Oliveira (PP), Patraozinho (PL) e Ivanir Vasconcelos de Souza (MDB).

O senador pontuou as realizações viabilizadas pelas emendas já destinadas. São mais de R$ 26 milhões em emendas, R$ 9 milhões previstos para serem executados este ano. Pra 2025, o senador garantiu recursos, por exemplo, para a realização de terapias multidisciplinares para autistas no município, continuidade do trabalho de reforma e ampliação das unidades básicas de saúde, pavimentação e requalificação de ruas, aquisição de máquinas agrícolas e veículos, ampliação do CRAS. Segundo ele, ainda está em execução recurso que viabilizará assistência técnica aos produtores rurais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp