Empresário Everton Soares fica no PSL e continua pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia

O empresário Everton Soares foi um dos nomes preservados pelo novo PSL no interior do Acre. Líder nas pesquisas que prospectam o pensamento do eleitor para as eleições desse ano em Epitaciolândia, próspero município situado na fronteira do Acre com a Bolívia, a 240km de Rio Branco, Soares continua pré-candidato, depois dessa mudança espetaculosa na direção do partido no Acre. O pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Fernando Zamora, saiu.

O grupo ligado a Everton Soares teve a garantia de que nada mudará no município, mesmo o principal adversário sendo o PSDB, onde ficou a irmã do Major Rocha, novo comandante do PSL. Eles receberam a garantia de que podem continuar seu trabalho de pré-campanha da forma mais normal possível. Futuras costuras devem acontecer também de forma natural, mas sempre com a garantia de Soares estar na cabeça de chapa, ao menos enquanto ele estiver liderando as pesquisas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...