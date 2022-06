Epitaciolândia é destaque no Previne Brasil e alcança o 2º lugar no estado

Epitaciolândia se destaca em indicadores do Programa Previne Brasil e se torna o 2° município com melhor Atenção Básica à saúde em todo estado do Acre. O Programa é voltado para o financiamento dos serviços de Atenção Básica nos municípios de todo o País. São avaliados indicadores referentes a ações estratégicas de pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, doenças crônicas e cobertura vacinal.

O prefeito Sérgio Lopes destacou que seu objetivo como gestor é aumentar o acesso e oatendimento de saúde em todo município. Os índices alcançados refletem o esforço continuo de toda equipe de saúde para alcançar as metas da gestão. Temos trabalhado com coração à frente de tudo, para cuidar de toda nossa população.

O Secretário de Saúde Sérgio Mesquita frisou bem a importância do empenho de todos:“Esse é o resultado de esforços da equipe e do empenho no atendimento básico à população, que ao longo do ano vem investido, em todo município, nos atendimentos a quem precisa. Além disso, temos um prefeito que olha com carinho para nossa gente e nos dá condições de trabalho para levar saúde básica a todos.” Salientou o Secretário.

