Alan Rick destina 1 milhão em emendas para o Alto Acre

O deputado federal pelo União Brasil e pré-candidato ao senado federal, Alan Rick, cumpriu uma extensa agenda na regional do alto Acre, visitando os municípios de Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira e Epitaciolândia.

Em Assis Brasil, Alan Rick, esteve reunido com representantes do Ministério Público, prefeito Jerry Correia, além de autoridades locais e convidados, para juntos, fazer o lançamento inicial da obra de construção da unidade própria do Ministério Público e da reforma da Unidade Mista de Saúde, que também receberá equipamentos através de emenda do parlamentar. Ao todo, R$ 1,1 milhão em investimentos.

“Alan Rick vem aqui fazer história” – diz Jerry Correia em lançamento de obras com emendas do deputado federal em Assis Brasil

Neste momento, a sede do MP no município funciona em prédio alugado. A sede própria será na Rua João José Bonfim, no Centro da cidade. O terreno foi doado pela prefeitura.

O procurador geral do Estado, Danilo Lovisaro, disse que a obra é um marco para ele e para a história do MP. “Estou muito feliz e emocionado. Quando assumi no MP, há 24 anos, percorri toda essa região. Era uma única comarca para atender Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Eram só um juiz, um defensor e um promotor. Percorri essa estrada várias vezes saindo de Rio Branco as 8:00 da manhã e chegando em Assis Brasil às 8:00 da noite. Ter essa sede agora em Assis Brasil, para mim, é uma marca extraordinária.” – disse.

Em breve, será lançada a obra da sede própria do MP em Xapuri, também fruto de emenda de Alan Rick. Para as duas unidades ministeriais – de Assis Brasil e Xapuri -, o deputado destinou R$ 1,3 milhão em emendas.

“Além da obra que garantirá a presença do Ministério Público em Assis Brasil também assinamos a ordem de serviço para a reforma da Unidade Mista de Saúde que não recebia uma reforma geral desde a inauguração em 2012.” – Explicou Alan Rick.

A assinatura da ordem de serviço para a reforma ocorreu na própria unidade. A secretária de Saúde, Paula Mariano, foi representada pela diretora de gestão e planejamento da Sesacre, Alissandra Santos.

A Unidade Mista é a única que oferta atendimento 24h na cidade e tem uma média de atendimento de 75 pacientes por dia. “O nosso fluxo aumentou muito depois da COVID. O governo tem nos ajudado a trabalhar com mais qualidade para atender melhor as pessoas, mas a nossa estrutura não comporta mais. É por isso que nós sonhamos com esse momento de ter uma estrutura nova” – esclareceu Valéria Moraes, gestora da Unidade Mista.

O deputado ressaltou a importância de melhorar o ambiente de trabalho dos servidores e da assistência em saúde para a população. “É um momento muito especial para mim. A unidade vai receber vários benefícios. Reforma da parte elétrica, das instalações sanitárias, pintura, cobertura, substituição do forro, revestimento e a construção do muro. O Estado também tá aportando recursos para ajudar. Nós estamos celebrando a realização de um sonho” – disse.

O prefeito Jerry Correia elogiou o trabalho do parlamentar e agradeceu os investimentos. “O deputado Alan Rick consegue atuar em diversas frentes. É um deputado que estendeu a mão e tem nos ajudado bastante. Hoje, vem aqui fazer história com o lançamento dessas duas importantes obras.” – ressaltou.

Quadra para Epitaciolândia

Alan Rick também assinou a ordem de serviço da obra da quadra esportiva do bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia, fruto de emenda de R$ 400 mil.

A solenidade ocorreu na frente do terreno onde a quadra será construída com a presença da comunidade, de vereadores e secretários municipais. O prefeito Sérgio Lopes foi representado pelo secretário de obras Wenderson Felipe.

