Escola estadual Ester Maia fortalece protagonismo juvenil com 12 clubes temáticos

A Escola Integral Ester Maia de Oliveira, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco, apresentou, na manhã desta terça-feira, 18, os 12 Clubes de Protagonismo Juvenil à comunidade escolar. A iniciativa busca ampliar os espaços de aprendizado, promovendo a interação entre os estudantes a partir de interesses em comum.

Cada clube teve a oportunidade de expor suas atividades, permitindo que os alunos conhecessem as propostas e escolhessem aquelas com as quais mais se identificam. O processo de inscrição é organizado com listas de presença e um planejamento estruturado das ações, garantindo uma experiência produtiva e alinhada à rotina escolar.

Os clubes são coordenados pelos próprios estudantes, com uma gestão composta por presidente, vice-presidente e secretário. Enquanto os alunos assumem o protagonismo, os professores atuam como supervisores, oferecendo suporte sem interferir diretamente na condução das atividades.

“O Clube de Desenho é voltado para os alunos que querem aprender ou aprimorar suas habilidades artísticas. Nossa ideia é realizar uma culminância no final do ano para expor os trabalhos dos participantes. Trabalhamos com diferentes estilos, como desenhos mais realistas, inspirados em animes e até estilos mais sombrios, que são tendência atualmente”, explicou José Ruan Ramos, estudante e integrante do clube.

Os clubes abrangem diversas áreas de interesse, desde esportes, como vôlei, basquete, futsal, jiu-jitsu e karatê, até atividades artísticas, como pintura, cinema, desenho e música. Também há espaços dedicados à leitura e aos games, ampliando as possibilidades de participação dos alunos.

“Estamos criando esse clube com a esperança de fortalecer o senso de coletividade na escola, aproximando os estudantes e reduzindo conflitos. Queremos um ambiente mais unido, sem discriminação de cor, raça ou qualquer outra diferença, além de incentivar um estilo de vida mais saudável”, destacou a estudante Janielle Monteiro.

A iniciativa está alinhada à disciplina de Projeto de Vida, ministrada pelo professor Edilson Santana, que adota uma abordagem inovadora ao colocar os alunos no centro do processo de aprendizado. O objetivo é incentivar a autonomia e a responsabilidade dos estudantes, tornando-os idealizadores e realizadores de suas próprias atividades.

“O clube de protagonismo juvenil é um espaço dentro da escola integral onde o aluno faz aquilo que gosta. Esse momento é exclusivamente dele. O professor apenas monitora, porque são adolescentes e precisam desse acompanhamento, mas todas as ideias e iniciativas partem deles”, enfatizou o professor Edilson Santana.

A cada ano, novos clubes são criados, sempre com um propósito pedagógico. Além de explorar suas paixões, os estudantes desenvolvem habilidades como autonomia, solidariedade e trabalho em equipe, consolidando a escola como um espaço de aprendizado ativo e participativo.









































