Com vazante na capital, Corpo de Bombeiros mantém monitoramento dos rios e reforça ações no interior

As inundações causadas pela cheia dos rios amazônicos têm afetado diversas regiões do Acre, demandando uma atuação intensa do governo estadual. O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) seguem monitorando o nível dos rios e realizando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com os registros do posto de comando do CBMAC em Rio Branco, até esta terça-feira, 18, houve 214 ocorrências atendidas e 674 pessoas resgatadas. A operação conta com a mobilização de bombeiros, voluntários da sociedade civil e demais servidores estaduais e municipais, ampliando o efetivo para prestar assistência à população atingida.

Atual situação

Em Rio Branco, o Rio Acre registrou uma redução de 13cm na medição das 12h desta terça-feira, 18, marcando 15,75m. Por outro lado, o Riozinho do Rola, um de seus afluentes, apresentou um aumento de 3cm, alcançando 16,87m e permanecendo 20cm acima da cota de transbordamento. Porém, a tendência é de normalização nos próximos cinco dias.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, aponta que na capital a tendência é de vazante, mas reforça a necessidade de permanecer em alerta: “Estamos todos em prontidão e observação, pois o clima pode se modificar de uma hora para outra. Não trabalhamos apenas com previsão, mas principalmente com prevenção”.

Por outro lado, nas demais localidades da Bacia do Rio Acre, o nível dos rios está abaixo da cota de transbordamento nas cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba.

No interior do estado, o comandante-geral destacou que Porto Walter ainda registra uma leve subida, atingindo 10,06m, enquanto Marechal Thaumaturgo já apresenta uma vazante de 1,52m. Na região do Juruá, em Cruzeiro do Sul, 12 bairros foram atingidos, afetando 150 famílias, que tiveram a energia cortada para evitar acidentes. Equipes de resgate estão de prontidão com embarcações, e duas escolas estão preparadas para receber desabrigados, caso necessário.

Em Tarauacá, houve uma estabilização no nível do rio na noite de segunda-feira. Pela manhã desta terça-feira, o rio apresentou uma pequena vazante, chegando a 10,59m. Cinco bairros foram atingidos e 20 famílias precisaram ser retiradas, com 92 pessoas abrigadas pela prefeitura e pelo governo estadual. Sena Madureira apresenta um cenário mais tranquilo, mantendo a tendência de vazante.

Desde sábado, o CBMAC monitora de perto a situação de Porto Acre, que segue em cota de transbordamento. O nível do rio na região aumentou 3cm, chegando a 13,76m.

Esforços e prevenção

As equipes do Corpo de Bombeiros seguem realizando resgates e atendimentos primários às vítimas da cheia. Os militares atuam por meio de triagens, priorizando os locais mais afetados e grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

O capitão Roger Santos relata um cenário mais estável na capital: “Felizmente, com a baixa do Rio Acre, esta manhã estamos sem ocorrências e torcemos que continue assim. Mas estamos atentos, de prontidão e de maneira organizada, caso nossa ajuda seja necessária”.

Até o momento, os atendimentos de resgate realizados pelo Corpo de Bombeiros preservaram bens materiais estimados em R$ 2,7 milhões. O comandante Charles Santos também ressalta a importância do monitoramento dos dados das alagações, que podem ser acompanhados no site oficial da corporação. Acesse: https://www.cbmac.ac.gov.br/alagacao-2025/.

