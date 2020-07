Estado adquire mais duas máquinas para realização do exame de Covid-19

O secretário de saúde Alysson Bestene informou ao ContilNet nesta quarta-feira (22), que o governo do Acre adquiriu mais duas máquinas denominada de ‘Termoclicador’, cuja função do aparelho é realizar o teste de RT-PCR em pacientes com Covid-19.

Bestene disse que os aparelhos vão ser distribuídos em duas regionais: uma vai ficar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), e o outro será instalado também no Lacen, mas de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. “Estamos avançando nas ações de saúde. Essas máquinas vão ajudar a detectar o vírus de uma forma direta”, declarou.

O secretário disse que as máquinas serão aproveitadas no período pós pandemia do coronavírus. “Vai servir para fazer testes de HIV, meningite e demais doenças. Isso reforça ainda mais o diagnóstico, ou seja, após esse surto, vamos ter uma estruturação melhor dessas unidades de saúde, fazendo com que tenhamos um laboratório mais moderno, não só para exames de Covid-19, mas para outras síndromes gripais e tipos de biologia molecular”, explicou o gestor.

Como funciona o RT-PCR

O PCR (reação em cadeia da polimerase) é um método de Biologia Molecular que replica material genético em massa. Pode ser usado para detectar a presença de um DNA previamente determinado através de primers específicos (iniciadores) na amostra.

Existe uma variação da técnica, o RT-PCR, é capaz de detectar a presença de RNA na amostra, adicionando uma etapa prévia de transcrição de RNA para DNA por uma enzima chamada transcriptase reversa. Desta forma é possível detectar o material genético alvo em diversos tipos de amostra tais como sangue, saliva, exsudatos dentre outros.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...