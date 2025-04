Estado apoia MP na Comunidade e leva atendimentos de saúde a moradores do bairro Ayrton Senna, em Rio Branco

O governo do Acre esteve na Escola de João Paulo II, localizada no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco, para apoiar o projeto MP na Comunidade, desenvolvido pelo Ministério Público (MPAC). Com o objetivo de aproximar a população do serviço público, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) marcaram presença, neste sábado, 26, oferecendo atendimentos de saúde aos moradores da região.

A Saúde do Acre participou com a oferta de atendimentos médicos de clínico geral durante a ação. A presença de profissionais capacitados reforçou o compromisso do governo em promover saúde pública eficiente e humanizada e levar esses serviços para perto de quem mais precisa.

De acordo com a secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesacre, Ana Cristina Moares, a parceria com o MPAC é fundamental para resguardar o direito das pessoas. “Nós, enquanto governo do Estado, atendemos prontamente ao chamado do Ministério Público. Seguimos trabalhando com empenho para cuidar de cada cidadão acreano, atendendo à principal determinação do nosso governador. Estar presente em ações como esta fortalece ainda mais o nosso vínculo com a população e assegura que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade”, pontuou.

A participação da Sesacre e da Fundhacre em ações como esta é fundamental para mostrar a qualidade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Estar próximo da população não apenas facilita o acesso a serviços básicos, como também reforça a confiança e o reconhecimento do trabalho realizado.

A presidente da Fundação Hospitalar, Soron Steiner, parabenizou a iniciativa do Ministério Público. “É sempre uma honra para a Fundhacre apoiar iniciativas como esta, pois, enquanto instituição pública de saúde, nosso compromisso é assegurar o bem-estar da população. Levar serviços de qualidade cada vez mais próximos das pessoas é uma das nossas principais bandeiras. Por isso, parabenizo o Ministério Público pela iniciativa e agradeço pela parceria e confiança”, destacou.

Além das ações de saúde, o evento também contou com a participação de outras instituições parceiras, que ofereceram uma série de atividades, como agendamento de mamografias, exames preventivos como o PCCU, rastreamento de câncer de boca, recreação para crianças, apresentação de cursos de qualificação profissional, testes rápidos, aferição de pressão arterial, emissão de documentos, vacinação, e atendimentos relacionados aos programas Bolsa Família e CRAS.

A parceria do Estado com o MPAC demonstra o empenho contínuo em levar cidadania, saúde e dignidade a diversos lugares do território acreano. Segundo a procuradora de Justiça, Rita de Cássia Nogueira, a ação deste final de semana envolveu mais de 170 servidores. “Essa é a 150ª edição do MP na Comunidade e contamos com mais de 50 serviços. Contamos com vocês nas próximas edições”, declarou.











The post Estado apoia MP na Comunidade e leva atendimentos de saúde a moradores do bairro Ayrton Senna, em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp