Governo do Acre e Prefeitura de Porto Walter alinham novo traçado de ligação com Rodrigues Alves

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, realizou neste sábado, 26, uma reunião para tratar da elaboração de um novo levantamento topográfico e do novo traçado do ramal de ligação entre Porto Walter e Rodrigues Alves.

O alinhamento atende a uma determinação do Ministério Público Federal (MPF). Durante o encontro, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada do prefeito de Porto Walter, César Andrade, e da chefe do Núcleo de Meio Ambiente do Deracre, Leidiane Silva, explicou que a equipe técnica da autarquia já trabalha no novo alinhamento topográfico para viabilizar o novo percurso.

“Um dos lemas do nosso governo é encurtar distâncias. Vamos aproveitar o verão para garantir o acesso dos moradores de Porto Walter. Nossa equipe de meio ambiente já iniciou o novo levantamento topográfico e o estudo do novo traçado”, afirmou Sula Ximenes.

O prefeito César Andrade destacou a importância da estrada como saída definitiva do isolamento.

“Essa estrada é um sonho antigo da nossa população. Nos reunimos para tratar de um novo traçado e garantir o acesso fundamental para acabar com o isolamento de Porto Walter e trazer mais desenvolvimento para nossa gente”, afirmou.

