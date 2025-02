Estado capacita empreendedores do turismo de Epitaciolândia e Brasileia

Com o objetivo de capacitar os empreendedores do segmento turístico, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), realiza o Workshop Bem Receber, em parceria com as prefeituras de Epitaciolândia e Brasileia. O workshop visa apresentar boas práticas de recepção ao turista em empreendimentos locais.

O evento tem como público-alvo empreendedores de hotéis, restaurantes, cooperativas, artesãos, produtoras, mototaxistas, taxistas, além de toda a sociedade envolvida direta ou indiretamente com turistas.

De acordo com a chefe da Divisão de Pesquisa e Informação Turística, Rita Ramos, o objetivo do workshop é capacitar as pessoas que trabalharão no Festival Internacional da Castanha. “Queremos capacitar o garçom, a camareira do hotel, o taxista que vai receber o turista, a dona da pensão e todos os envolvidos direta e indiretamente na recepção desses visitantes na cidade”, explicou.

As inscrições são gratuitas e feitas na hora do evento, que será aberto ao público. O Workshop Bem Receber acontece no dia 13 de fevereiro, às 8h30, no Polo UAB de Brasileia.

Festival Internacional da Castanha

O Festival Internacional da Castanha 2025 acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro, reunindo agricultores de Brasileia, Epitaciolândia e outros municípios para apresentar a riqueza da castanha-da-Amazônia.

O evento tem como objetivo valorizar a castanha da região, promovendo a preservação ambiental e a cultura. A programação do festival inclui oficinas temáticas, rodas de conversa, apresentações culturais e gastronomia baseada na castanha-do-Brasil.

