Estado conclui formação em ouvidorias para instituições de governo

Encerra-se nesta quinta-feira, 23, a formação presencial sobre o tema Ouvidorias, promovida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, via Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), em parceria com a Ouvidora Setorial, em Rio Branco. O desfecho conta com palestra online ministrada por representante pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, a palestra de encerramento teve como tema principal “Socialização de experiências do Estado do Espírito, como foi possível atingir o topo em Transparência e se manter lá?”

A capacitação teve como instrutora a ouvidora setorial da Seplag, Márcia Cristina Portela, e o principal objetivo foi fortalecer a gestão governamental e a qualificação do servidor, visando a melhoria do sistema público. “O foco foi a troca de experiências, já que uma ouvidoria não pode atuar sozinha e visa estabelecer uma rede de confiança, implementando a transparência para vencer desafios”, relatou.

Participaram da formação instituições do governo que possuem ouvidorias, como a Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Os alunos terão mais quatro horas-aula de atividades extracurriculares, que serão parte de avaliação.

