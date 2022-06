Estado e Prefeitura de Sena Madureira anunciam reforma da sede do Corpo de Bombeiros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), irá realizar a reforma do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Sena Madureira, conforme anunciou nesta quinta-feira, 23, o titular da pasta, Cirleudo Alencar, junto ao prefeito Mazinho Serafim e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Dantas.

Reforma terá investimento de R$ 400 mil, oriundos de recursos próprios do Estado. Foto: Jean Lopes/Seinfra

“Satisfação renovada estar aqui em Sena Madureira sob o comando do nosso governador Gladson Cameli, que tem um carinho especial por essa cidade. O dever do Estado é oferecer condições para que as instituições funcionem de forma salutar. Afinal de contas, o Corpo de Bombeiros é uma instituição que merece toda a atenção e todo o carinho. Os nossos funcionários precisam de um lugar salubre para trabalhar”, enfatizou Alencar.

Titular da Seinfra afirma que intervenção deixará ambiente de trabalho dos bombeiros mais salubre. Foto: Jean Lopes/Seinfra

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros agradeceu aos gestores do Estado e do Município por beneficiar a instituição com uma obra tão aguardada pela corporação.

“O nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli, que permitiu o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, visitar nosso quartel, onde vamos realizar uma reforma. Recebemos também uma atenção especial do prefeito Mazinho Serafim”, comemorou o coronel Charles.

O investimento do governo do Acre, com recursos próprios, é de R$ 400 mil para reforma e adequação geral do prédio do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp