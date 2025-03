Estado leva internet para 100% da comunidade do Rio Croa ampliando conectividade da região com o mundo

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), concluiu essa semana a implantação de internet em banda larga para os 60 moradores da comunidade do Rio Croa, em Cruzeiro do Sul. Com a ampliação de 15km de rede, o ponto turístico mais visitado no Juruá está 100% conectado com o mundo. O governador Gladson Camelí foi homenageado durante ato público no Teatro do Nauas, nesta sexta-feira, dia 21, pelos investimentos na ponto turístico mais visitado do Juruá.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, explicou que todo o processo de instalação dos cabos de fibra óptica desde a primeira etapa iniciada em 2022, cumpriu com as regras de licenciamento ambiental. A difícil logística contou com a parceria do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Acre (Deracre) na abertura de ramal e picos no meio da floresta.

“A segunda etapa contempla moradores que vivem após o ponto turístico da samaúma, a região pouco explorada aumentou o tamanho do desafio, mas, graças à parceria com a comunidade, conseguimos conectar todos da comunidade com o mundo”, assegurou Mesquita.

A articulação foi feita com a Associação de Desenvolvimento Agroecológico e Ambiental da Bacia do Rio Croa e Alto Lagoinha – ADAAB-CROA. Foram 15 quilômetros de rede construídos até a última família contemplada. O projeto disponibiliza 12 pontos públicos com internet livre no percurso do rio para os visitantes e a população residente, permitindo maior segurança e conectividade.

“Com essa segunda etapa o projeto segue tendo as empresas Ômega Sul e Unonet como parceiras na transmissão do sinal que leva as belezas da região para o mundo. A chegada da tecnologia mudou a vida dos donos de pousadas e restaurantes e de quem faz cultura ecológica na região”, acrescentou o titular da Seict.

Nesta sexta-feira, 22, durante o ato público com a presença do governador Gladson Camelí, no Teatro do Naus, em Cruzeiro do Sul, o presidente da ADAAB-CROA, Francenildo Numes de Oliveira, fez um agradecimento público pelos serviços concluídos na região. “Estamos agradecidos com a atenção dada ao Crôa que, graças a internet aumentou a procura pelo turismo ambiental e de gastronomia proporcionado pela comunidade”, disse Oliveira.

O rio é um paraíso natural que oferece ecoturismo, observação de animais, passeios de barco e experiências culturais. O destino turístico popular mais visitado do Acre atrai visitantes de todo o Brasil e do mundo.

O turismo regenerativo na comunidade Croa foi apresentado ano passado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, capital do Azerbaijão. A apresentação faz parte do painel “Acre+ resiliente: Estratégias Estaduais de Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas”.

