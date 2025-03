Boletim enchentes – 23 de março

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC) do Acre informa que os níveis dos rios das bacias hidrográficas do Rio laco, Rio Purus, Rio Tarauacá e Rio Envira seguem com níveis dentro da normalidade. Além disso, toda a bacia do Rio Acre, inclusive os principais afluentes, Espalha e Riozinho do Rola estão apresentando vazante.

Em Rio Branco, o Rio Acre registrou 14,34m neste domingo, 23, uma diminuição de 53cm em relação ao sábado, 22. Os danos na capital permanecem, sendo: 43 bairros, 8.698 famílias, totalizando 31.318 pessoas. Essas famílias ainda permanecem abrigadas no parque de exposições.

Em Porto Acre, nas últimas 24h o Rio Acre apresenta vazante, apenas uma família permanece desalojada. Na bacia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, o nível do continua se elevando, marcando 13,79m, permanecendo acima da cota de transbordamento, mas dando sinais de estabilização, permanecendo com 12 bairros, 197 famílias estão com corte de energia elétrica e 34 famílias retiradas. Em Rodrigues Alves permanece acima da cota de transbordamento, mas não há registros de famílias desabrigadas.

Já na bacia do Rio Abunã, em Plácido de Castro, o nível elevou-se bastante nas últimas 24h e continua acima da cota de transbordamento, impactando 3 bairros e deixando 2 famílias desalojadas e 6 famílias isoladas. Nas zonas rurais, 9 comunidades estão atingidas, deixando 150 pessoas isoladas. O transbordamento causou comprometimento do tráfego da ponte que interliga Plácido de Castro a Puerto Evo Morales, além disso, devido a fiação elétrica estar próxima da água, foi suspenso o fornecimento de eletricidade por meio da energisa à vila em questão.

Ações do governo

O governo do Acre republicou, no início desta semana, o Decreto de Situação de Emergência, em decorrência do aumento dos índices de chuvas e do nível dos rios e igarapés no estado, incluindo em situação de emergência os municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Taumaturgo, Porto Acre, Rio Branco, Plácido de Castro, Mâncio Lima e Santa Rosa do Purus. O decreto tem validade de 180 dias e institui Situação de Emergência de Nível 2 no Acre. O documento autoriza medidas administrativas urgentes para a instalação de abrigos, fornecimento de insumos e mobilização de recursos para o enfrentamento da crise.

O governador Gladson Camelí visitou o município de Tarauacá na tarde deste sábado, 22 de março para entregar 400 cestas básicas, a serem distribuídas às famílias atingidas pela alagação dos rios Muru e Tarauacá, que atingiu cerca de 5 mil pessoas e deixou 50 famílias desabrigadas no município. Na oportunidade ele ainda visitou os locais mais atingidos e discutiu sobre questões de infraestrutura com a Prefeitura de Tarauacá.

No sábado, 22, o governador do Acre, Gladson Camelí, visitou as famílias indígenas que estão abrigadas na Escola Madre Adelgundes Becker, em Cruzeiro do Sul, após serem atingidas pelas cheias do Rio Juruá. Desde dezembro, quando a enchente começou, o governo do Estado tem atuado para minimizar os impactos da tragédia, oferecendo suporte por meio da Defesa Civil e de diversos órgãos estaduais. Durante a visita, o governador reiterou o compromisso da gestão estadual com as vítimas da enchente e destacou os esforços realizados para atender os municípios afetados.

Na tarde desta sexta-feira 21, o governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), realizou a distribuição de água potável para os moradores do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. A ação emergencial busca amenizar o sofrimento das famílias que enfrentam a escassez de água potável devido às inundações do Rio Juruá. Com a cheia do rio, muitos moradores ficaram sem acesso à água para beber, cozinhar e até mesmo para a higiene pessoal. A situação se agravou nos últimos dias, tornando a assistência do governo essencial para garantir condições mínimas de dignidade à população afetada.

Diante da situação de emergência causada pelas cheias dos rios e igarapés, o governo do Estado relançou na última quinta-feira, 20, em Rio Branco, a campanha Juntos pelo Acre, agora de forma permanente, em parceria com todas as secretarias de governo. O objetivo é mobilizar a sociedade na arrecadação de alimentos, produtos de higiene, roupas e outros itens essenciais para atender às famílias que estão desabrigadas ou em situação de vulnerabilidade.

O governo do Acre lançou nesta sexta-feira, 21, o drive-thru beneficente da campanha Juntos Pelo Acre, iniciativa voltada para arrecadar donativos e fortalecer o atendimento às famílias atingidas pela enchente do Rio Acre. Durante o evento, também foi realizada a entrega de fardos de água doados pelo Mercale, à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A vice-governadora e titular da Seasdh, Mailza Assis, liderou a ação, reforçando a importância da mobilização coletiva para ajudar a população afetada.

Para atender às famílias atingidas pelas cheias dos rios e igarapés no estado, nesta sexta-feira, 21, o governo do Acre enviou ajuda humanitária aos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó. Ao todo, foram enviados 100 colchões e 400 cestas básicas para Cruzeiro do Sul; 400 cestas básicas para Tarauacá e 300 cestas básicas para Feijó. Esta não é a primeira vez que o Estado envia ajuda aos municípios afetados pelas cheias deste ano e, posteriormente, deve encaminhar novos auxílios, de acordo com a demanda prevista.

O planejamento conciso e o alinhamento prévio é essencial para a realização de ações efetivas e, por isso, o governo do Acre reuniu, na manhã de sexta-feira, 21, representantes de diversas pastas na Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), em Rio Branco, para a elaboração de um plano de ação voltado à melhoria da qualidade do ar e ao enfrentamento de crises hídricas.

Apoio do governo federal

O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e da Defesa Civil Nacional, reconheceu, na quarta-feira, 19, a situação de emergência em Rio Branco. O município foi afetado por inundações devido à cheia do Rio Acre. A Portaria nº 758, com o reconhecimento, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A partir da publicação da portaria, a prefeitura já pode solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

O governo do Acre está utilizando o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para garantir a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade devido à cheia do Rio Acre. Entre os beneficiados estão cerca de 65 indígenas do Povo Huni Kuin, alojados no Parque de Exposições, em Rio Branco.

O PAA, iniciativa do governo federal executada pelo Estado, compra alimentos da agricultura familiar e os destina a instituições que prestam assistência social. No Acre, o programa atende organizações como hospitais, unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e o Instituto Socioeducativo (ISE). Entre as instituições cadastradas, está a Cozinha Solidária Marielle Franco, que, além de produzir milhares de refeições, também recebe e distribui os alimentos às comunidades mais necessitadas.

Cuidados com a rede elétrica

A Energisa orienta os clientes afetados pela cheia a não tentarem consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da alagação, deve-se desligar o disjuntor de energia (chave geral) antes que a água entre na residência, de forma segura (usando calçado de borracha e enxuto).

A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para avaliar ou realizar o desligamento da energia, a fim de evitar acidentes e garantir a segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas, além da população.

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e Call Center: 0800-647-7196.

