Estado, Prefeitura de Plácido de Castro e governo de Pando revitalizam ponte e garantem acesso entre Brasil e Bolívia

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a Prefeitura de Plácido de Castro e o Departamento de Pando, da Bolívia, realizaram a construção da nova ponte de madeira sobre o Igarapé Rapirrã e a pavimentação do acesso que liga Plácido de Castro (AC) à Vila Puerto Evo Morales. A obra, em que foram investidos recursos próprios superiores a R$990 mil, deve ser inaugurada no dia 10 de março pelo governador Gladson Cameli.

Obra deve ser inaugurada nesta quinta-feira, 10. Foto: cedida

Com técnica e manutenção adequada, a nova ponte tem 46 metros e recebeu serviços de aterro nas cabeceiras, assoalhamento, novas estacas, novos trilhos de rodas e guarda-rodas, pintura e sinalização, troca de ferragens, bem como foram fincadas as pilastras no tablado, com amarração das travessinas e instalação do vão principal.

“Realizamos a recuperação total da ponte, único acesso da região para a Bolívia”, afirmou o diretor de Desenvolvimento Regional, Tony Roque.

A obra deve facilitar o deslocamento dos acreanos à Bolívia, bem como fortalecer a economia local e a geração renda para os países. “É mais uma obra que vai beneficiar não somente o Acre, mas todo o nosso país”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Para garantir a mobilidade e o acesso à ponte, o Deracre realizou a pavimentação do acesso de 280 metros de extensão da via que liga o Brasil e a Bolívia, entre Plácido de Castro e a Vila Evo Morales. Os agentes técnicos executaram serviços de drenagem, meio fio e ciclovia no município.

Deracre realizou a pavimentação do acesso de 280 metros de extensão da via que liga o Brasil e a Bolívia. Foto: cedida

“Iniciamos esse trabalho em decorrência da grande incidência de chuvas, as famílias que aqui moram não conseguiam ter acesso ao outro lado devido a subida repentina das águas do igarapé que cobria a via e agora com a pavimentação foram realizadas melhorias e as pessoas podem trafegar novamente, além de garantir a integridade do pavimento do acesso à ponte”, ressalta o engenheiro responsável, Roberto Camarão.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.

