Estado realiza mutirão de cirurgias ortopédicas na regional do Alto Acre e garante qualidade de vida a 30 pacientes

“Com o passar do tempo, meu joelho começou a sair do lugar e me causa muita dor”. Há cerca de sete anos, Victor Hugo Bruzonic enfrenta intensas dores no joelho esquerdo. Ao conhecer o programa Opera Acre, ele viu a oportunidade de transformar sua realidade e retomar uma vida sem sofrimento, com qualidade e liberdade para praticar atividades físicas.

“Participo, junto com a minha esposa, de um grupo de corrida, o Elite Alto Acre. Com a cirurgia, espero voltar a correr, porque gosto de participar de corrida e maratona. Recuperação 100% para fazer o esporte que eu amo”, afirmou.

Mesmo durante o feriado prolongado em comemoração ao Dia do Trabalhador, o governo do Acre mantém seu compromisso com a população. Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) continuam atuando em todas as regiões do território, oferecendo uma ampla gama de serviços médicos, com o apoio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre).

Consolidando-se como uma das mais importantes políticas públicas de saúde do Acre, o programa Opera Acre, que integra a política de governo “Saúde + Perto”, tem neste fim de semana o município de Brasileia como um de seus principais parceiros na realização dos mutirões cirúrgicos, que vêm ampliando significativamente a oferta de atendimentos especializados.

Além de procedimentos nas áreas de cirurgia geral e ginecológica, o destaque desta etapa vai para as cirurgias ortopédicas, especialmente nos joelhos. Nesta quinta-feira, 1º, sexta-feira, 2, e sábado, 3, serão realizados 32 procedimentos no Hospital Regional do Alto Acre — o primeiro mutirão dessa especialidade na região.

Sobre a importância da regionalização da saúde com o Opera Acre, o titular da Sesacre, Pedro Pascoal, destacou: “Para aqueles que duvidavam, a regionalização da saúde é hoje uma realidade no município de Brasileia. Estamos vendo, na prática, o compromisso do governador Gladson Camelí se concretizar: levar atendimento de qualidade para mais perto da nossa população, especialmente nas regiões mais distantes da capital. Esse mutirão é um marco para o Alto Acre. Aqui, temos pacientes que esperavam por cirurgias ortopédicas, e agora estão sendo atendidos com dignidade, perto de suas famílias, sem a necessidade de deslocamento”.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforçou o impacto de oferecer esse serviço nos municípios: “A Fundhacre não poderia ficar de fora. Nós estamos juntos, unidos nessa parceria de trazer a saúde para mais perto. São resultados muito positivos colhidos ao longo da gestão e nessa oportunidade, conseguiremos zerar a fila de pacientes que estavam aguardando por esses procedimentos no Baixo Acre. Mais de 30 pacientes com uma nova oportunidade de retomar suas atividades de vida diária. Esse é o nosso compromisso”.

Com essa iniciativa, o Estado conseguiu zerar a fila de espera por cirurgias ortopédicas na regional do Alto Acre. Além disso, pacientes de outras regiões também foram contemplados, ampliando o acesso aos serviços e promovendo o bem-estar da população acreana.

Kajelle Oliveira, moradora de Xapuri, foi uma das beneficiadas com o atendimento nesta quinta-feira. Em julho de 2024, ela já havia passado por um procedimento na Fundação Hospitalar, em Rio Branco. Agora, com o mutirão realizado em Brasileia, teve a oportunidade de realizar sua cirurgia ainda mais próxima de casa, facilitando o cuidado com a própria saúde.

“Essa é a minha segunda cirurgia realizada no joelho. O processo foi bem rápido, inclusive. Em dezembro eu dei entrada no segundo processo e em fevereiro já tive um retorno e hoje estou aqui. [Minha expectativa] é voltar a correr, porque faz bastante tempo que eu não sei o que é isso. Espero ter uma excelente recuperação, uma boa fisioterapia e logo mais estar correndo”, contou Kajelle.

Impacto na vida das pessoas

O Opera Acre tem um papel essencial na vida dos acreanos que necessitam de procedimentos cirúrgicos, especialmente aqueles que vivem nas regiões mais afastadas da capital. Ao levar atendimento a municípios do interior, o programa promove cidadania e garante o acesso à saúde para toda a população do estado.

Somente em 2024, o total de 14.487 cirurgias foram realizadas por meio do Opera Acre. Com o compromisso do governo do Estado, a saúde pública se aproxima cada vez mais das pessoas, transformando realidades e tornando possível aquilo que, para muitos, parecia inalcançável.

O cirurgião ortopedista especialista em joelho, Antônio Issé, teve participação ativa no mutirão realizado em Brasileia. Segundo ele, é motivo de grande satisfação para toda a equipe médica ver os procedimentos sendo realizados com sucesso.

“Estamos iniciando um projeto para dar um suporte e diminuir o tempo de espera por cirurgias de alta complexidade que teriam que acontecer unicamente em Rio Branco. A Sesacre, através do Pedro e da Soron, está disponibilizando tudo para que isso ocorra e que possamos atender o acreano na casa dele”, pontuou.





















