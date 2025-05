Com a presença da vice-governadora Mailza, PGE inaugura galeria de ex-procuradores do Estado

Dezessete ex-procuradores-gerais do Estado foram eternizados na tarde desta quarta-feira, 30, pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC), com a inauguração da galeria permanente em homenagem aos ex-gestores.

A solenidade, que encerra a programação comemorativa dos 48 anos de instalação da PGE/AC e o Dia do Procurador do Estado do Acre, foi realizada no auditório do Centro de Estudos Jurídicos (Conjur) da instituição, em Rio Branco.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, citou as conquistas da PGE ao longo dos tempos e fez questão de reafirmar a importância da preservação da memória. “Temos apresentado coisas boas, inovadoras, e a PGE tem feito esse trabalho de defender o estado. Reafirmo o compromisso do governo do Estado, junto com o governador Gladson Camelí, de fazer uma procuradoria cada vez mais forte. Agradeço aos que estão nessa placa e aos atuais, procuradores, que são o guardião do Estado”.



A atual procuradora-geral do Estado, Janete Melo, falou que a data representa a renovação do bem-servir ao Estado. “Nós precisamos fazer esse resgate da história da instituição para que os que vão chegando também reconheçam e deem valor a tudo que nós construímos. São 48 anos da nossa história, de um serviço prestado com responsabilidade a população”, enfatizou.

O espaço permanente reconhece a memória institucional e homenageia os homens e mulheres que, ao longo das últimas décadas, dedicaram suas trajetórias ao fortalecimento da instituição e conduziram a casa com responsabilidade, compromisso e zelo pela advocacia pública acreana.

João Paulo Setti, que foi procurador-geral no período de 2019 a 2021, relembrou os desafios da pandemia da Covid-19, e disse que o ato engrandece a instituição.

Na oportunidade, foi feito o ato simbólico de entrega de duas toneladas de alimentos para a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEASDH), da qual a vice é titular, arrecadados durante a 2ª Corrida da PGE-AC, realizada no último domingo, 27, como parte da programação do Dia do Procurador do Estado e dos 48 anos da PGE.

Participaram procuradores do Estado, ativos e aposentados, que fizeram e fazem parte da instituição.

Compõem a galeria de ex-procuradores e procuradoras gerais do Estado do Acre:

1. Janete Melo D‘Albuquerque Lima de Melo (atual procuradora-geral do Estado)

2. Marcos Antônio Santiago Motta

3.Maria Lidia Soares de Assis Assis

4. Dione Daher Oliveira de Menezes

5. Francisco Fernandes de Melo

6. Juraci Perez Magalhães

7. Olívia Maria Alves Ribeiro

8. Omar Sabino de Paula

9. Hélio Saraiva de Freitas

10. Ciro Facundo de Almeida

11.Jorgeney da Silva Ribeiro

12. Roberto Barros dos Santos

13. Joao Paulo Setti Aguiar

14. Rodrigo Fernandes das Neves

15. Maria de Nazareth Mello de Araújo Lamberth

16. Lourival Marques de Oliveira

17. Edson Américo Manchineri

The post Com a presença da vice-governadora Mailza, PGE inaugura galeria de ex-procuradores do Estado appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp