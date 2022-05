Estado trabalha na manutenção da AC-485 em Xapuri

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou operação tapa-buraco na AC-485, em Xapuri.

Deracre realiza operação tapa-buraco nos pontos críticos da estrada AC-485. Foto: Ascom/Deracre

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, apesar das intensas chuvas na região, os agentes técnicos do Deracre seguem com os trabalhos, promovendo reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Mais uma manutenção em uma estrada importante, e nossos agentes tem trabalhado para garantir os serviços”, destacou o diretor.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a manutenção das estradas é mais uma determinação do governador Gladson Cameli, que tem atuado para garantir melhorias para população de Xapuri, que necessita de acesso à BR-317.

Deracre atua no tapa-buraco da estrada AC-485. Foto: Ascom/Deracre

“Estamos trabalhando na manutenção do acesso da população de Xapuri e, graças ao comprometimento do governador Gladson Cameli, as máquinas e os agentes do Deracre atuam para que melhorias sejam realizadas na estrada”, ressaltou o presidente do Deracre.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que continua com obras em todo o estado.

