Acidente: crianças são atropeladas por ônibus escolar no interior do Acre

Duas crianças foram atropeladas por um ônibus escolar, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, no bairro Boca da Alemanhã, na manhã desta terça-feira, 03.

Segundo informações de testemunhas, as crianças foram atingidas quando tentavam embarcar no coletivo.

A polícia Militar informou que o condutor se evadiu do local sem prestar nenhum socorro às vítimas e algumas horas depois foi localizado pela guarnição e recebeu voz de prisão.

O condutor, que alegou não ter percebido o ocorrido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O serviço móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foi acionado, e as crianças, todas estudantes e menores de idade, foram encaminhas ao pronto Socorro do Juruá.

Ainda não se sabe o estado de saúde delas. Em instantes mais informações.

