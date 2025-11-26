Noticias da Fonteira

Fronteira

Estudante de Enfermagem Morre Após 23 Dias Internado Depois de Grave Acidente em Brasiléia

nov 25, 2025

Frankly Sousa

O estudante de enfermagem João Victor da Silva Franco, de 23 anos, morreu na noite de segunda-feira (24) após passar 23 dias internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele não resistiu às graves lesões sofridas em um acidente de trânsito registrado no município de Brasileia.

Segundo informações de familiares, João Victor havia ingerido bebida alcoólica com amigos antes de montar em sua motocicleta. Durante o trajeto para casa, ele perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra um Fiat que estava estacionado. Com o impacto, o jovem sofreu um forte trauma na cabeça.

A vítima foi socorrida e levada inicialmente ao Hospital Regional de Brasileia, mas devido ao estado crítico precisou ser transferida para Rio Branco, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Mesmo após dias de tratamento intensivo, o quadro se agravou e João Victor acabou falecendo.

Na manhã desta terça-feira (25), familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal para realizar os trâmites de liberação e translado do corpo, que será velado e sepultado em Brasileia.

O caso reforça o alerta sobre os riscos de dirigir ou pilotar sob efeito de álcool, prática que segue sendo uma das principais causas de acidentes graves no Acre.

Matérias Relacionadas

Fronteira

Brasiléia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028

nov 21, 2025
Fronteira

20 de novembro: Dia da Consciência Negra!

nov 20, 2025
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia realiza mutirão do Novembro Azul na Secretaria de Obras

nov 19, 2025

VEJA TAMBÉM

Fronteira

Estudante de Enfermagem Morre Após 23 Dias Internado Depois de Grave Acidente em Brasiléia

25/11/2025 Frankly
Acre

No Juruá, Hemonúcleo celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue

25/11/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil do Acre promove capacitação focada no atendimento a vítimas de violência doméstica – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

25/11/2025 Frankly
Acre

Com apoio da FEM, Beatriz Cameli lança nesta segunda-feira, 24, a biografia de Orleir Cameli

25/11/2025 Frankly