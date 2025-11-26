Em Brasileia, Beatriz Cameli lança o livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”







Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento Secom/ Prefeitura de Brasileia O Centro Cultural de Brasileia recebeu, na noite desta segunda-feira, 24, uma grande solenidade para o lançamento do livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente do Seu Tempo”, escrito pela professora, pesquisadora e ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Barroso Cameli, esposa do homenageado. O evento reuniu autoridades, convidados, parceiros culturais e a comunidade em geral. Entre os presentes estavam o prefeito Carlinhos…







