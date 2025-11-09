Estudantes do Acre enfrentam o primeiro dia de provas do Enem 2025 com ansiedade, fé e esperança





Com o coração acelerado e a cabeça cheia de expectativas, mais de 26 mil estudantes do Acre participam neste domingo, 9, do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Em todo o estado, jovens chegaram cedo aos locais de prova carregando sonhos, nervosismo e a esperança de conquistar uma vaga no ensino superior.

Entre eles estava Vitória Martins, de 17 anos, aluna do 3º ano da Escola Heloísa Mourão Marques, em Rio Branco. Momentos antes do exame, ela compartilhou o nervosismo típico de quem encara o Enem pela primeira vez.

“Eu tô muito, muito nervosa. Eu tô com medo, porque é o nosso futuro que tá em jogo, né? Eu tento ver por um lado de que eu me esforcei, acreditei, mas mesmo assim bate aquela insegurança, de a gente não ser capaz. Mas, no fundo, tem que acreditar na gente”, contou a estudante.

Já Yasmin Nascimento, de 18 anos, que concluiu o ensino médio na Escola Senador Adalberto Sena, também em Rio Branco, vive o segundo Enem com sentimento de superação. Sonhando em cursar Educação Física, ela disse que se preparou ao longo do ano para alcançar o objetivo.

“Eu espero que dê tudo certo, né? Eu me preparei bastante desde o ano passado, da primeira vez que eu tentei. É muita ansiedade, dá medo de não conseguir, mas vai dar certo”, afirmou confiante.

Acolhimento e solidariedade nos portões de prova

Enquanto os estudantes enfrentavam o desafio das provas, voluntários de diferentes instituições se mobilizaram para oferecer apoio emocional e prático. Entre as ações, destacou-se o trabalho da Igreja Comunidade Batista Vida, que montou um ponto de acolhimento na capital, em frente a faculdade Estácio Unimeta.

O grupo, formado por membros da Rede de Ações Sociais e da Rede de Jovens da igreja, distribuiu água, canetas e bombons com frases motivacionais, além de palavras de fé e incentivo aos candidatos.

Segundo Rainer Neri, representante da Rede de Ações Sociais da Comunidade Batista Vida, o gesto simples tem um grande impacto para quem chega ansioso e às pressas ao local da prova. “A gente sabe que, nesse momento, o acolhimento é importante. Esse é o nosso trabalho: cuidar desses jovens e também levar a palavra, que é o principal, o nome do Senhor sendo glorificado”, explicou.

Governo intensifica apoio com o Pré-Enem Legal

Para garantir melhor desempenho dos estudantes da rede pública, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), vem fortalecendo as ações do Programa Pré-Enem Legal, iniciativa que oferece suporte pedagógico e motivacional em todos os 22 municípios acreanos.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, reforçou o compromisso da gestão com os alunos do ensino médio:

“O governo lançou o Pré-Enem Legal para oferecer suporte completo aos estudantes, com aulas transmitidas pela TV e internet, material didático e aulões itinerantes. Essa iniciativa tem gerado excelentes resultados, com aprovações em cursos de alta concorrência”, destacou.

O programa disponibiliza aulões presenciais e online, transmissões pelo canal da SEE no YouTube (educacaodoacre) e pelo Amazon Sat, além de simulados, materiais pedagógicos e formações continuadas para professores.

Além da preparação pedagógica, o governo promoveu campanhas de incentivo à autoestima e transporte gratuito para os participantes, inclusive em rotas fluviais, em parceria com prefeituras e comunidades ribeirinhas, garantindo que nenhum aluno ficasse de fora nos domingos de prova, além da entrega de tablets educacionais.

Aulão de véspera e incentivo aos alunos

Na última sexta-feira, 7, a SEE promoveu o tradicional aulão de véspera do Pré-Enem Legal, realizado no Colégio Sebastião Pedrosa, em Rio Branco, e transmitido online. Segundo o coordenador do programa, Humberto Miranda, o momento é um dos mais aguardados pelos estudantes.

“Oferecemos dicas de redação, linguagens e ciências humanas, além de resolução de questões e sugestões de temas. É um momento de revisão e motivação, que ajuda o estudante a chegar confiante no dia da prova”, afirmou.

O professor Humberto também informou que na próxima sexta-feira,14, véspera do Enem, haverá o segundo aulão do Pré-Enem Legal com aulas de Ciências da Natureza e Matemática, também na Sebastião Pedrosa.



















