Segurança Pública conclui 25º edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública





Visando a capacitação dos profissionais de segurança, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), finalizou a 25ª edição do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (COISP), em Cruzeiro do Sul. Sendo a 13ª edição realizada no interior, o curso contou com a participação de 45 alunos das instituições como: Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Grupo Especial de Operações em Fronteira.

O titular em exercício da Sejusp, Evandro Bezerra, reitera que o Estado realiza ações como essas para fortalecer a integração entre as forças de segurança “Esse é um momentos para os senhores [operadores de segurança], se conhecerem e fortalecerem a integração entre as forças de segurança, trocando experiencia e aperfeiçoando as técnicas para garantir a tranquilidade da população”, afirmou.

Durante o curso foram realizadas diversos treinamentos e uma delas foi a operação integrada nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, com apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar. Objetivos era reforçar a presença do Estado nas áreas urbanas e periféricas, realizar patrulhamento ostensivo e preventivo em zonas comerciais, executar incursões em áreas com alto índice de criminalidade, com base em análise criminal.

Com o efetivo de aproximadamente 100 agentes sendo 45 alunos do curso a ação resultou em 186 pessoas abordadas, 16 motocicletas fiscalizadas, 11 carros abordados e 5 mandados de prisão cumpridos (foragidos da Justiça)

“A capacitação entra no eixo de valorização do profissional para as diversas forças de segurança, é um momento de consolidação dos conhecimento, técnicas, protocolos e procedimentos, que vão facilitar esses agentes de segurança leve um serviço de maior qualidade para a sociedade”, destaca o Coordenador do Coisp Juruá, Capitão Thales Campos.











