Ex-deputado Gilberto Diniz morre em Brasília

Corpo do vereador Gilberto Diniz será transladado para Sena Madureira

Ex-deputado estadual e vereador no exercício do mandato, Gilberto Diniz faleceu ontem em Brasília no momento em que estava se submetendo a uma intervenção cirúrgica no coração. Cardíaco, o ex-deputado realizava o terceiro procedimento no coração.

A família do ex-deputado e atual vereador Gilberto Diniz já informou que está providenciando o translado do corpo do parlamentar para sua cidade natal (Sena Madureira) onde será velado e sepultado.

Até o momento não se tem data definida, no entanto, os procedimento estão em andamento.

Suplente assume vaga

Com o falecimento de Gilberto Diniz, sua vaga na Câmara Municipal será ocupada pelo suplente, que segundo informações, é o ex-vereador Tom Cabeleireiro, também do MDB, pelos próximos dois anos.

