Em Brasília, Lula dará início esta semana à transição de governo

O presidente eleito Luiz inácio Lula da Silva (PT) desembarcará esta semana em Brasília ao lado do vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), e de uma ampla comitiva para dar início a transição de governo . No decorrer dos dias, o petista terá uma agenda intensa de reuniões com autoridades do Legislativo e do Judiciário.

Lula já tem encontros previstos com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Está será a primeira agenda oficial do petista com Lira, que até então se posicionou como aliado do atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL).

A transição começa já nesta segunda (7) com algumas reuniões marcadas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Geraldo Alckmin comandará a transição de goveerno. Assim como presidente eleito, ele terá seu próprio gabinete instalado nas salas do CCBB.

Na última sexta (4), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, visitou o local acompanhada do coordenador do programa de governo da campanha, Aloizio Mercadante, e de parlamentares do partido. Hoffmann afirmou, após a visita, que serão necessários pelo menos dois andares do prédio para dar início às atividades, já que haverá pessoas trabalhando como voluntárias.

