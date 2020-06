Ex-prefeito de Brasileia, Alvanir Lopes, testa positivo para coronavírus e está internado no Hospital Regional do Alto Acre

A redação do site 3 de Julho Notícias recebeu a lamentável informação de que o ex-prefeito do município de Brasileia, Alvanir Lopes, testou positivo para o coronavírus e que após oito dias apresentando sintomas foi teve uma piora no quadro de saúde.

Devido o agravo da doença, o ex-gestor precisou ser internado no Hospital Regional do Alto Acre, localizado e Brasileia, a internação ocorreu na terça-feira (23), mas nesta quarta-feira ele já apresentou uma melhora.

Ao dar entrada na Unidade Hospitalar, Alvanir necessitou fazer uso de oxigênio devido a baixa saturação, mas aos poucos está se recuperando. A redação deste site deseja que Alvanir se recupere plenamente.

